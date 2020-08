Adultos mayores aprovechan clases por televisión para continuar con sus estudios

Las clases a distancia, que comenzaron el pasado lunes 24 de agosto, han abierto las puertas para que cientos de personas, que por diversos motivos no recibieron una educación óptima, tengan la oportunidad de seguir aprendiendo a través de sus televisores.

El caso más llamativo de este fenómeno ha sido el de las personas de la tercera edad, pues a través de redes sociales se han difundido publicaciones y fotografías de abuelitos y abuelitas que, junto a sus nietos o por su cuenta, sintonizan el programa educativos del gobierno Aprende en Casa II, publicó Milenio.

Mi suegra, que estudió hasta sexto de primaria, está entusiasmada con las clases por televisión. ‘Voy a ver en qué año voy y a seguirme’, dice”, compartió la usuaria de Twitter Andrea Salmerón.

Mi suegra, que estudió hasta sexto de primaria, está entusiasmada con las clases por televisión, "voy a ver en qué año voy y a seguirme" dice. 💕💕 — Andrea Salmerón Sanginés (@andrea_salmeron) August 22, 2020

Por su parte, la usuaria @alesidenew mostró que su mamá, de 76 años, “solo estudió hasta sexto de primaria y me dice ahorita: ‘Hija, fijate a qué hora van a pasar las clases de secundaria por la TV para tomarlas, hay que aprovechar a ver qué aprendo'”.

Ay no! Mi mamita de 76 años solo estudió hasta 6to de primaria y me dice ahorita "hija, fijate a q hr van a pasar las clases de secundaria por la TV para tomarlas, hay que aprovechar a ver qué aprendo!"

Me acaba de dar un super ejemplo y no sé qué mezcla de emociones sentí 😍😢 — Chapar..Rita Mosha! ⚾🌹📚 (@Alesidenew) August 24, 2020

“Que emoción saber que tu mami esté aprendiendo en casa y en familia, esperamos que disfrute de las clases. Es un gran ejemplo a seguir y nos enseña una gran lección a todos”, le respondió la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la internauta.

También la tuitera Luz Linares compartió una imagen de su abuelita que se volvió viral: en la fotografía se ve a la señora escribiendo con un plumón en un pizarrón blanco. “Mi abuelita está tomando sus clases y cada día la admiro más”, agregó la nieta.

Mi abuelita está tomando sus clases y cada día la admiro más pic.twitter.com/yhGAdO7R8e — Luz Linares (@marialuzlinares) August 24, 2020

“La abuelita de una alumna cada vez que me escuchaba decir groserías en mis clases online: ‘Ay, dile que les hable con cariño, los jóvenes necesitan que les hablen con cariño’. Y eso era yo de buenas, no sé qué hubiera pasado si me escucha de malas”, publicó la usuaria @OsirisSama

La abuelita de una alumna cada vez que me escuchaba decir groserías en mis clases online "ay dile que les hable con cariño, los jóvenes necesitan que les hablen con cariño". Y eso era yo de buenas, no sé que hubiera pasado si me escucha de malas. — Osiris (@OsirisSama) August 21, 2020

Mientras tanto, @O_omocelotl​ presumió que su abuelita también está atenta a la educación a distancia: “Hoy mi abuelita empezó sus clases también. Se confirma que las clases en la tele son un éxito entre los abuelitos”. https://www.milenio.com/virales/aprende-casa-abuelitos-aprovechan-clases-seguir-estudiando