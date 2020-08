‘Laura’ deja a un menor fallecido durante su paso por Louisiana

Durante su paso por Louisiana en Estados Unidos, el huracán “Laura”, ahora convertido en tormenta tropical, dejó a un menor de 14 años fallecido, confirmó el gobernador John Bel Edwards.

El funcionario informó que el adolescente murió cuando un árbol cayó sobre su casa en el área de Leesville.

“Sospecho que no será la última muerte, aunque rezo para que no tengamos más”, dijo Edwards durante una entrevista .

“Laura” el fenómeno que azotó las costas de Texas y Luisiana, se degradó a tormenta tropical mientras continúa su avance por tierra.

La tormenta tropical continúa su avance ahora por el norte de Luisiana y el sur de Arkansas donde las lluvias torrenciales seguirán afectando a los pobladores.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), advirtió que la zona norte de Luisiana sufrirá fuertes vientos y lluvias torrenciales.

Además, de la persistencia de altos niveles de agua a lo largo de algunas zonas de la costa. También se espera la formación de tornados y tormentas intensas en Luisiana y Arkansas.

“Laura” tocó tierra poco después de la medianoche del tiempo local, cerca de Cameron, en Luisiana.

Los especialistas señalaron que “Laura” es una de las tormentas más fuertes que jamás hayan azotado la costa del Golfo de México en Estados Unidos y provocó el desalojo de más de medio millón de residentes de dicha zona.

This is just a small sample of the damage around Lake Charles. Every street in every neighborhood has scenes like this. #HurricaneLaura #lawx pic.twitter.com/fZBERRwWIg

— Brian Emfinger (@brianemfinger) August 27, 2020