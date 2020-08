Denuncian ineficiencia de la Vicefiscalía Regional Norte de Sinaloa

La Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte obstruye la solución del caso en donde el menor hijo de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Citlali Ramos Carbajal mató en un accidente vehicular a un motociclista, denunció la defensora de Derechos Humanos, Josefina Couret de Saracho.

Criticó la ineficiencia del vicefiscal, Arnoldo Serrano, quien no ha solucionado el caso, pese a que entre las partes ya hay un acuerdo.

Dijo que por la falta de una firma del médico legista en el certificado de defunción, el caso que afectó a dos familias está atorado.

Y es que resulta que el médico legista enfermó de Covid-19 y está convaleciente y nadie puede reemplazarlo.

Para Couret de Saracho el caso es inexplicable porque una sola firma entrampa las controversias legales, y es peor aún que en una dependencia tan grande y con tanto presupuesto no exista un galeno sustituto.

A la viuda, a los huérfanos y a la familia del chico responsable se les está afectando, porque no pueden concluir con el caso por una burocracia surrealista.

Couret de Saracho remitió una petición formal a Serrano para conocer legalmente del caso, ya que ningún burócrata le da una razón oficial y de peso para retener la solución del caso.