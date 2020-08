Ponen en marcha ciclo escolar a distancia

Más de 865 mil alumnos de todos los niveles educativos iniciaron el ciclo escolar a distancia, debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.

En una ceremonia realizada en el Centro de Ciencias de Sinaloa, sin la presencia de público y transmitida por redes sociales, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, pusieron en marcha el ciclo escolar 2020-2021.

El mandatario estatal dio la bienvenida a los 865 mil 159 alumnos que iniciarán este nuevo ciclo, atípico porque se hace a distancia desde sus hogares, de los cuales 137 mil 160 estudiantes ingresarán a los primeros grados de primaria y secundaria, y 7 mil 132 a preescolar.

Mencionó que es un hecho inédito, un regreso a clases diferente, pues los alumnos de momento no pueden acudir a las 5 mil 800 escuelas mientras no se alcance el semáforo verde epidemiológico, pero lo importante es que no se pierda el ciclo escolar.

“De las crisis haremos oportunidades, estamos aprendiendo a manejar las herramientas digitales, vamos a salir adelante y fortalecidos, para que Sinaloa sea un ejemplo a nivel nacional, y lo haremos juntos como un solo equipo, no tengo la menor duda gracias a la creatividad de los sinaloenses”, dijo.

Aseguró que Sinaloa fue el primer estado del país en incorporar la televisión para acercar los contenidos educativos a más niños, gracias a un convenio de colaboración con Televisoras Grupo Pacífico, y debido a ello se logró llegar a lugares apartados donde no existe señal de internet.

El titular de SEPyC, Juan Alfonso Mejía, recordó que al inicio de la contingencia sanitaria, a partir de marzo, se empezó con una cobertura educativa a distancia del 72 por ciento, pero al finalizar el ciclo se logró elevarla al 94 por ciento, y gracias a la suma de la televisora TVP, se cubrió un 55 por ciento en las zonas donde no llegaba la señal televisada a nivel nacional de los contenidos educativos.