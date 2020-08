Kínder de la UAS no iniciará clases y el Centro de Idiomas será en línea

El jardín de niños de la UAS no iniciará clases presenciales hasta que haya las condiciones adecuadas y el Centro de Estudio de Idiomas empezará en línea, anunció el Rector, Juan Eulogio Guerra Liera.

Señaló que el kínder de la UAS está en el calendario y la dinámica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo, es una prestación para los trabajadores universitarios y en un afán de atender la demanda en este nivel educativo se ha recibido a niños que no son hijos de empleados de la institución.

“Si nosotros no vemos las condiciones adecuadas, no expondríamos a nuestras docentes, trabajadoras y al personal administrativo del Jardín de Niños a iniciar un ciclo que no nos dé certeza de que estarán fuera de una posibilidad de contagio”, expresó.

En cuanto al Centro de Estudio de Idiomas indicó que su inicio de clases será también virtual, como medida para garantizar la salud de los estudiantes y el personal docente y administrativo ante la pandemia por Covid-19.

“Toda la oferta del Centro de Idiomas va a continuar como hasta hoy en línea, el PISI, el PET, los cursos regulares de inglés, español, francés, etc., los cursos intensivos, sabatinos de inglés para adultos y licenciaturas en Enseñanza del Idioma Inglés”, detalló.

Informó que la Maestría en Docencia del Idioma Inglés ya inició clases hace dos semanas, y agregó que del 21 al 25 de septiembre habrá un curso de inducción al aprendizaje de idiomas en línea, mientras que el 28 de septiembre iniciarán las clases de manera formal.