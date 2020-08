La UIF no investiga hasta ahora, a Calderón y Peña Nieto, aseguró López Obrador

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no investiga hasta el momento a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que la Fiscalía General de la República no lo ha solicitado, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al referirse esta mañana a los casos de corrupción que se indagan relacionados con Pemex y Odebrecht, y la detención del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, el mandatario refrendó su postura de que sólo se inicie un juicio contra los ex presidentes si se avala por la población por medio de una consulta ciudadana, pero aclaró que “lo que resulte de las investigaciones judiciales, eso ya no me va a corresponder a mí. Si en el caso de García Luna o de (Emilio) Lozoya están implicados los ex presidentes, eso sería un asunto estrictamente judicial”.

De acuerdo con una publicación de La Jornada, el presidente respaldó la acción de la Fiscalía para investigar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como testigo protegido, ya que ello “permitirá conocer cómo se dio la rapiña, como se repartió el pastel”.

Tras llamar que se conozca toda la verdad en dichos casos, apuntó que ello permitirá “estigmatizar la corrupción que antes se veía como algo normal, y era el peor de los males que robaban ni siquiera perdían su respetabilidad”.

Por arriba de la pobreza, insistió, el principal problema de México es la corrupción, ya que eso genera problemas de pobreza e inseguridad.

En medio de dichas indagatorias, expresó: “¿Qué tanto son responsables los ex presidentes?, pues ello va a salir de las investigaciones”.

Además, explicó que hacer justicia no es sólo encarcelar a la gente, sino prevenir para que no se solape ni tolere la corrupción. No obstante, tampoco se acusará a nadie “a diestra y siniestra sin tener elementos o pruebas, debe haber seriedad y actuar de manera responsable. No es fabricar delitos a nadie”.

A la vez, aclaró que ya existen denuncias contra personas en particular por la compra de la planta de Agro Nitrogenados. “Ya se tiene toda la historia de cómo se aprobó la compra, de cómo los consejeros de Pemex aprobaron la compra, quienes, nada más que eso lo está desarrollando la Fiscalía en sigilo”.