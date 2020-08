Llama AMLO a evitar construcción de fraccionamientos en zonas inundables en Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a las autoridades locales no permitir que se construyan fraccionamientos y unidades habitacionales en zonas bajas e inundables.

Durante la supervisión del revestimiento del dren Bacurimí, en esta ciudad, y donde no se permitió el acceso a la prensa, dijo que dichos cuerpos son para regular las aguas, “si se llenan o se rellenan esos sitios bajos, pues hay inundación, porque el agua tiene memoria y siempre va a buscar salida y se afecta a la población. Hay que cuidar los vasos reguladores de las ciudades, no fraccionar donde no hay las condiciones, hay que cuidar eso”.

También se comprometió a incluir en el presupuesto del próximo año los recursos necesarios para que la obra del dren Bacurimí se concluya.

“Yo quiero comprometerme en nombre del gobierno federal a que vamos a terminar completa esta obra, que no le va a faltar presupuesto para que se termine la segunda y tercera etapa. Nada más le vamos a pedir a la doctora Blanca Jiménez Cisneros (titular de Conagua) que esté pendiente para que se contemple en el presupuesto del año próximo el recurso necesario para darle continuidad a esta obra”, afirmó.

“Lo ideal es que lleguemos a la meta de garantizar que no haya inundaciones y que no padezca la gente, no al 90 por ciento, sino al 100, es decir que no se padezca de inundaciones”.

Añadió que se prefiere invertir en obras faraónicas, en lugar de proyectos que permitan resolver problemáticas de inundaciones.

Resaltó que en el caso de Sinaloa es una garantía que haya entendimiento con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien calificó como un que “un hombre trabajador”, “ocupado en atender a la gente, en gobernar para el pueblo”, y quien no “está metido en grillas y politiquería”.

“Decirle al pueblo de Sinaloa que vamos a seguir trabajando juntos, que vamos a seguir apoyando a los pequeños y grandes productores. Sinaloa es el granero de México, sólo cuando hay una crisis se puede apreciar lo que vale, tener alimentos… “.

“Mientras estén produciendo alimentos para México, van a contar con apoyo, no los vamos a dejar solos, van a seguir teniendo subsidios, apoyos”.

Dedican un minuto de silencio a víctimas de Covid-19

Previo a las 12:00 horas, López Obrador encabezó una ceremonia de un minuto de silencio y otro de aplausos en memoria de las personas que han fallecido durante la pademia de Covid-19 y de los trabajadores de salud que atienden a los pacientes.

Dicha ceremonia, dijo que se realizar todos los día para honrar a las víctimas y a los que entregan diariamente su trabajo para salvar vidas.

Dren Bacurimí, una gran solución a inundaciones: Quirino

El gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que el revestimiento del dren Bacurimí solucionará de fondo el problema de inundaciones que padecen las localidades y colonias aledañas.

“Falta otra etapa, pero haber hecho esta primera gran parte es una gran solución de fondo a esta gran problemática. la gente va a sentir la diferencia de como era antes a como es ahora, cuando, en septiembre octubre. Hace dos años fueron espantosas las lluvias, llovió en u día lo que no había llovido en años en Culiacán y fueron devastados miles de hogares por no contar con esta ampliación de este dren Bacurimí”, mencionó.

El proyecto dijo que contempla la ampliación del dren, construcción de tres puentes y revestimiento del afluente, y en la primera etapa se atendió el tramo donde desemboca con el río, para evitar que se “tape” durante la temporada de lluvias.

Durante la tormenta 19-E ocurrida en 2018, el sector de Valle Alto sufrió severas inundaciones, y con la obra del dren Bacurimí el gobierno estatal considera que se atenderá la problemática en la zona.

Osvaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas, explicó que el proyecto de ampliación y revestimiento de 7 mil 900 metros lineales divididos en tres etapas, tendrá una inversión de 411 millones de pesos.

En la primera fase que está por concluirse, dijo que se destinarán 150 millones de pesos del gobierno estatal y federal, y consiste en la ampliación y revestimiento de mil 160 metros lineales, desde el rió Culiacán hacia aguas arria, para lograr el doble del desfogue de agua.