Isabel Arvide, propuesta de López Obrador para Cónsul en Estambul

El presidente de Andrés Manuel López Obrador informó hoy que fue él quien propuso a la columnista Isabel Arvide Limón como cónsul en Estambul.

En una amplia apología de la diplomática, el mandatario encomió su trayectoria de 40 años y ser la primera mujer que tuvo el Premio Nacional de Periodismo; además, consideró que “no tiene malos antecedentes”, dijo que no estaba en la lista de los que recibían dinero el sexenio pasado y destacó sus libros, mencionado que quizás haya diplomáticos de carrera que no han publicado.

“No hay amiguismo ni influyentismo”, atajó.

de acuerdo con una publicación de Proceso, la designación de la cancillería y la aprobación en el Senado de Arvide como cónsul en Estambul, Turquía, ha sido ampliamente difundida en medios de comunicación e impugnada en redes sociales, por su relación con el poder, entre otros, con presidentes y con generales, con anécdotas que inclusive exponen relaciones íntimas en sus libros “Mis presidentes” y “Mis generales”.

Situación que no desapercibido por López Obrador.

“No sé por qué ahora se ponen tan estrictos cuando se trata de una propuesta para una cónsul, una mujer periodista”, expuso.

Ejemplificó con el desempeño que tuvo Eduardo Medina Mora como embajador en Estados Unidos:

“Imagínense. Fue procurador y hasta ministro de la Corte, embajador en Washington y tuvo que salir por malos manejos” y luego, “no somos iguales, ya no está Medina Mora. A lo mejor Reforma protestó cuando nombraron a Medina Mora… antes no decían nada y ahora se rasgan las vestiduras”.

Para le mandatario, la tabasqueña “ha escrito libros, es polémica pero todos somos polémicos. Tiene preparación, ha escrito bastante, y hay cónsules que a lo mejor no tiene textos escritos, entonces ella está preparada”.

Arvide, periodista polémica

Las polémicas de Isabel Arvide han sido ampliamente difundidas en días pasados, entre otras, su desempeño como vocera del general Absalón Castellanos durante el tiempo que fue gobernador de Chiapas; también por la demanda que perdió frente a la actriz Sasha Montenegro y, señaladamente, su relación con el general Guillermo Galván y el expresidente Felipe Calderón, a quien inclusive le dedico uno de sus libros, “Mis generales”.

A Francisco Labastida le dedicó el libro “Mis presidentes”, un libro en el que afirma que con los presidentes de México compartió “mesa, confidencia y cama”. Es el libro en el que, por cierto, cuenta su relación con Marcelo Ebrard, diciendo que escribía editoriales que ella firmaba, y desliza: “yo era una señora de las cuatro décadas, él era más joven”, recordando ahí que el hoy canciller se estaba divorciando y “una cosa llevó a la otra”.

Arvide Limón, se encargó también de un esquema en el que, a partir de una “asesoría en comunicación” en materia de seguridad, colocó a generales amigos de Galván Galván, en cargos de mando de seguridad en estados como Coahuila durante la administración de Humberto Moreira y Quintana Roo, durante la administración de Roberto Borge.

Por sus intervenciones en conferencias de prensa con López Obrador, Arvide se convirtió en tendencia en redes sociales en al menos dos ocasiones, al pedir al mandatario que otorgara recursos a medios digitales como el suyo.

Hoy, luego de confirmar que el nombramiento lo hizo el canciller Marcelo Ebrard, pero fue decisión suya, el presidente López Obrador expuso sobre Arvide, para apuntalar la idea de que no hay amiguismo, que nunca escribió a favor de su proyecto de gobierno y añadió:

“Es hacerle un reconocimiento a una persona que se ha dedicado más de 40 años al periodismo. No vive con lujos, vive al día, no es de los periodistas estos que tienen departamentos en el extranjero, que tienen yates, no, no es así”.

Incluso, ironizó:

“Yo pensaba que les iba a gustar que una compañera, un compañero de ustedes (fuera nombrada cónsul) … Digo, bueno, es que no pertenece a la élite o al grupo conservador de ahora que está en la oposición”.