Acusa Morena a la ASE de dar uso político a las auditorías

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, acusó a la ASE de hacer un uso político de las auditorías y expresó su preocupación por la confiabilidad de su trabajo.

En una videoconferencia, en la que estuvo acompañada del presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Zazueta Zazueta, precisó que existen diferentes señales de alerta de las deficiencias en el trabajo de la Auditoría Superior del Estado que favorece algunos entes fiscalizados, mientras que no ayuda a otros.

Precisaron el caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en donde la ASE detectó que entregó un total de 12 millones 996 mil pesos a 10 organizaciones agrícolas, sin que exista ninguna comprobación del uso de los recursos, situación que debió ser catalogada dentro los pliegos de observaciones, para que en caso de que no fuese solventada dentro del plazo legal, entonces se derivara en una demanda de tipo penal.

Abundaron que la entrega de recursos a organizaciones agrícolas, las mismas que se han pronunciado recientemente contra los programas del gobierno federal, fue calificada a nivel de promoción de responsabilidad administrativa.

En el mismo, caso, está una entrega adicional por 4 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

En cambio, señalaron en la revisión de la cuenta pública 2018 del Poder Legislativo, la ASE tuvo un criterio diferente cuando catalogó dentro del pliego de observaciones al Poder Legislativo por la comprobación de ayudas sociales por 562 mil pesos, en donde se presume un daño o perjuicio a la hacienda pública estatal.

Domínguez Nava calificó como “gritos desesperados” los señalamientos del Grupo Parlamentario del PRI de que todo se está haciendo en la ilegalidad. “No se ha entendido que en este país todo ha cambiado”, expresó.

Señaló que la solicitud que presentó la bancada del PRI para la destitución de Marco Antonio Zazueta Zazueta, como presidente de la Comisión de Fiscalización, forma parte del interés por desviar la atención porque los entes auditados no están bien, ni existe un orden administrativo y contable.

La líder de la bancada de Morena aseguró que existen desaseos, inconsistencias y violaciones a la normatividad por parte del gobierno estatal, municipios y organismos descentralizados fiscalizados en las cuenta públicas de 2018, que no pueden pasarse por alto.

La solicitud de destitución de Zazueta Zazueta no aportó pruebas ni razones, por lo que solamente forma parte del “golpeteo político”, dijo.

El presidente de la Comisión de Fiscalización aseguró que la ASE no “mide con el mismo rasero a todos los entes” porque han encontrado muchas inconsistencias en el trabajo que desarrolla.

Aclaró que no están contra el trabajo que realizan los auditores de la ASE, sino en contra el criterio de calificación centrada en los montos.

A pregunta específica sobre el interés de remover a la actual titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, recordaron que está pendiente una comparecencia que no fue posible realizar a causa de la emergencia sanitaria, pero será reprogramada cuando concluya la revisión de las cuentas públicas al concluir el presente periodo ordinario de sesiones.