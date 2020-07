Sedena presenta análisis de videos, uno de ellos publicado en el cumpleaños del “Mencho”: Sandoval González

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, expuso esta mañana el análisis de los videos que circularon el fin de semana, en que se observan grupos de hombres armados y vehículos, en uno de ellos gritando consignas a favor de Rubén Oseguera Cervantes , “El Mencho”, quien el mismo día que se exhibió el material en redes sociales, 17 de julio, cumplía años. Posteriormente fue publicado otro video atribuido a un grupo “Élite”, deslindando cualquier amenaza en contra del gobierno y de la población.

En su informe, la Sedena indicó que en ambos videos pretenden mostrar al “Grupo Elite” como la fuerza de mayor capacidad dentro del CJNG, con movilidad y protección blindada, poder y volumen de fuego, además evidenciar adiestramiento tipo militar.

“Los videos lograron un marcado alcance mediático a nivel nacional (más de 13 millones de

reproducciones) y en el plano internacional (3 millones) El primer video muestra apoyo al liderazgo vigente del CJNG y a los lideres del “Grupo Elite” (03 y doble R); coincidiendo la fecha de difusión (17 Julio), con el cumpleaños de Rubén Oseguera Cervantes (a) “El Mencho”, de quien se ha difundido delicado estado de salud”, cita el informe oficial.

En el análisis de los videos que estuvieron circulando en redes sociales y medios de comunicación se exhiben vehículos con blindaje artesanal pintados color verde y con logotipos de un supuesto grupo de fuerzas especiales, grupo élite, cártel Jalisco Nueva Generación.

El ejército determinan en su informe oficial que hay 80 armas presentes, una ametralladora antiaérea calibre 50, nueve ametralladoras de otra naturaleza, 10 fusiles Barret calibre 50, 54 fusiles de asalto, seis aditamentos lanzagranadas, en total, 80 armas y 75 personas visibles en los videos.

“En los vehículos tenemos una camioneta doble rodada con dos torretas, nueve camionetas pick up con blindaje, un Hummer con blindaje, una Excursion también con blindaje, cuatro camionetas pick up con roll bar, dos Jeep Rubicon, un Jeep con blindaje y tres vehículos que nos lo pudimos identificar porque están fuera de foco. Tenemos 19 vehículos que presentan características comerciales, de los cuales 12 con blindaje artesanal y siete solamente con ajustes para montar armamento y los tres que mencioné que están fuera de foco”, expuso el general durante la conferencia mañanera.

En el primer video el grupo armado se observa que hace disparos y hace unas arengas, ahí podemos observar las arengas que hace este grupo, y mencionan entre ellos algunas personas parte de su grupo delincuencial.

Este grupo en la información que tenemos surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González alias ‘el R-3’, que es uno de los que aparecen en la arenga. Ahí vemos en la segunda, aquí dice ‘arriba el R-3’, aquí está el nombre.

También este es el único grupo armado identificado de esta naturaleza. Este grupo se divide en células y tienen alguna presencia en Michoacán, en Guanajuato y en Zacatecas.

También hay otro personaje que mencionan, aquí ‘el Doble R’, que es el líder de la célula de este grupo, del cártel Jalisco, en Michoacán.

Hay una participación de esta fracción del grupo delictivo en el 2019, ellos son los que hacen un ataque en contra de la policía de Villagrán, ellos se mencionan que ellos lo hicieron, pero ahí hubo tres muertos y un herido y cuatro secuestrados, dijo.

Pero este ataque que se realizó a la policía no fue con este tipo de vehículos, no se han enfrentado abiertamente contra ninguna fuerza de seguridad en este tipo de vehículos, trayendo este tipo de equipo, no lo han hecho, no se ha presentado en ningún momento una agresión, una presencia o alguna denuncia de la sociedad en cuanto a que han visto este tipo de vehículos circulando o haciendo una acción delictiva, no los hemos identificado así.

En el segundo vehículo se exhiben la leyenda ‘Celaya y Fuerzas Especiales’, estimándose que se está orientando hacia el estado de Guanajuato.

En días pasados, cuando se hizo la operación en Guanajuato y que salió un video de ‘el Marro, ahí en el video establecía que iba a pedir apoyo al cártel del Pacífico y a los señores de la frontera para poder enfrentar lo que el cártel Jalisco Nueva Generación estaba realizando en el estado. Entonces, creemos que este segundo video es la consecuencia de esos comentarios que hizo en su video ‘el Marro’.

“Estamos considerando que este video fue grabado entre los límites de Jalisco y Michoacán por la célula que dirige ‘el Doble R’”.

También en el primer video se muestra el apoyo al liderazgo actual del cártel Jalisco Nueva Generación, que es ‘el Mencho’, por parte de los líderes de ese grupo élite, de ‘el 03’ y del ‘Doble R’.

Y el segundo video está enfocado a una amenaza directa contra ‘el Marro’ y contra el cártel Santa Rosa de Lima, y también refiriendo la debilidad de la organización delictiva, los excesos y los abusos en contra de la población en el estado de Guanajuato.

“Como ya mencioné, no se tiene registro de una confrontación directa contra fuerzas de seguridad, incluyendo Fuerzas Armadas, empleando este tipo de vehículos y este tipo de equipamiento; sin embargo, por la amenaza dirigida al cártel Santa Rosa de Lima obliga a tomar acciones que fortalezcan la seguridad pública, principalmente para evitar que la sociedad tenga un daño. Se va a actuar en todas las áreas de influencia del cártel Jalisco Nueva Generación para evitar se presenten algunas situaciones en las que la población pueda tener algún efecto negativo”, detalló.

El secretario mostró las fotos de los vehículos modificados con estructuras de blindaje.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguro, al final de la presentación: “Y quede muy claro. No a la guerra, sí a la paz, nada de declarar la guerra, eso no es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia más que con fuerza y no se va a caer en ninguna provocación”.

Más del reporte oficial:

Respecto al “Grupo Élite” del CJNG

– Surgió en el 2019 liderado por Juan Carlos González (a) “El 03”.

– Es el único grupo armado de esta naturaleza.

– Mantiene células en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

– El “Doble R” es el líder de la célula de este grupo en Michoacán.

– Participó en actos violentos en diciembre de 2019 en contra de policías de Villagrán, Gto.

(3 muertos, 1 herido y 4 secuestrados).

– No se han enfrentado contra fuerzas federales abiertamente.

– En el segundo video se exhiben las leyendas “Celaya” y “Fuerzas Especiales” estimándose

que se orientarán sobre el estado de Guanajuato; en respuesta al video (21 jun. 20) en

donde “El Marro” señala que pedirá apoyo al Cartel del Pacífico y “a los señores de la

frontera”.