Presentan al Pleno dictamen para prohibir logos “Puro Sinaloa“ en uniformes escolares gratuitos

Durante la sesión virtual, se realizó la primera lectura de dictamen que presentó la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado para prohibir el uso de nombres, imágenes, logotipos, símbolos, colores, slogans, frases, entre otros, en uniformes, calzado deportivo y útiles escolares que se entregan gratuitamente.

El dictamen propone reformas y adiciones a la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares y a la Ley de Educación en Sinaloa.

Dentro del dictamen elaborado a partir de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena se especifica que en ningún caso deberá incluirse elementos que impliquen promoción personalizada de un servidor público alguno, partido, organizaciones o asociaciones políticas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales u otras similares.

En el dictamen leído este martes, se incluyó también la lectura del voto en particular y sus argumentos de la diputada del PRI, Guadalupe Iribe Gascón, quien se opuso a las reformas.

En su posicionamiento en contra, la legisladora del PRI consignó en el dictamen que ningún grupo beneficiarios de los programas de útiles y uniformes gratuitos ha manifestado su inconformidad ante el Poder Legislativo sobre la aplicación de logos.

Lo que existe detrás de la reforma es prohibir el uso del logotipo “Puro Sinaloa”, el cual ha sido la imagen institucional del gobierno estatal que encabeza el gobernador Quirino Ordaz Coppel, se incluyó en el voto en particular de la legisladora del PRI e integrante de la Comisión de Educación Pública y Cultura.

El “Puro Sinaloa” es una imagen institucional, como la han tenido otras administraciones estales que en ningún momento significa la promoción personal del gobernador ni de ningún servidor público, aseguró.