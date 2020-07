México-Covid19: Información a cuenta gotas

Cuando la pandemia agobia, se matizan las cifras… y se esconden

La información oficial sobre la pandemia de Covid-19 en México ha ido de más a menos, con modificaciones constantes en la conferencia diaria, que omite cada vez más detalles estadísticos, y que en esta última semana llega ya a cuenta gotas a la población.

El domingo 5 de julio la Secretaría de Salud Federal determinó excluir de las conferencias vespertinas que se ofrecen desde el 28 de febrero, (que se registró el primer caso de coronavirus en el país), el detalle diario de los casos confirmados, muertes y casos activos, y en su lugar proporciona sólo porcentajes totales por semana epidemiológica, con un desfase de dos semanas. La cifra de casos activos actualizada es la única que sigue presente.

La información detallada sobre la epidemia está disponible en el portal https://coronavirus.gob.mx/datos/, y se actualiza cada día. Durante marzo, abril y mayo el informe diario se transmitía en forma parcial o total en seis canales abiertos y de paga, hoy casi exclusivamente se puede seguir por redes sociales de dependencias federales o de medios de comunicación.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y la voz oficial en el tema, declaró que el cambio de formato se debió a que “los datos más próximos pueden ser no informativos por el retardo natural en el proceso de confirmación y de incorporación de datos”, de ahí que optaron por dar a conocer porcentajes de incremento o aumento por semana y no por día.

Ese día y el lunes siguiente, se incluyeron las cifras diarias globales de la epidemia en México, así como un recuadro con la tasa de incidencia estatal por semana. A partir del pasado martes dichas cifras también fueron excluidas.

Como parte del nuevo informe, ahora se brindan datos pormenorizados de un estado cada día y un comparativo por millón de habitantes de la incidencia en México y otros países, que cambian diariamente, y que se eligen bajo diversos criterios, que incluyen gráficas de las curvas epidémicas.

“Esta va a ser ahora una de las diapositivas que estaremos presentando para el panorama internacional en vez de la otra, donde había las barras de la contribución relativa de las distintas regiones del mundo o continentes. Esa sigue en el informe técnico, pero ya no la estaremos presentando aquí. Esta, ya dijimos, procede de un portal de datos que compila la Universidad de Oxford, en Inglaterra, con información de múltiples fuentes y que verifican en intervalos regulares”, explicó López-Gatell sobre dicha comparación.

En el informe del 5 de julio, el zar en el tema del Covid-19 comparó las curvas epidémicas de México, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Brasil por millón de habitantes, sin dar detalles estadísticos, luego que diversos medios hicieran lo propio en el caso de las muertes registradas pero por una tasa de 100 mil habitantes o por el número casos confirmados, y que sitúan a México entre los 20 países con la epidemia más letal, incluso por arriba de Italia y España.

López-Gatell consideró que dichas comparaciones no son equilibradas porque la población entre dichas naciones no es la misma, así como tampoco las condiciones de salud, económicas y de comorbilidad.

“Han surgido algunas comparaciones, lo que nos hace pensar que la sociedad mexicana tiene una referencia sobre lo que pasó en esos países y quisiera entender con claridad cómo está la situación en México en comparación a la que vivieron esos países, por eso lo retomamos. Elementos que vale la pena no perder de vista es la velocidad a la que se presentaron estas epidemias. Esto se ve por la fase inicial”, dijo al mostrar las gráficas.

“Vean ustedes la inclinación. Entre más inclinada está esta parte de la curva, quiere decir que más rápidamente se presentan los casos. Esta es la velocidad a la que se presentaron en estos tres países europeos. Es muy semejante a la de Estados Unidos y es considerablemente distinta a la que experimentaron Irán, Brasil y México en los primeros 20 ó 25 días”.

En las curvas epidémicas mostradas por López-Gatell, y que retoman datos de la Universidad de Oxford, se observa en México una pandemia en ascenso. Para el jueves 9 de julio, dichos datos revelaron que en el país el número de casos confirmados por millón de habitantes es de 48.5; en Estados Unidos es de 163.2 casos, en España 9.2; en Italia 3.31 y en Francia 8.13.

Al comparar los datos retomados por la Universidad de Oxford en el número de muertes por millón de habitantes, y que muestra un promedio de siete días, México también lidera a los países comparados por López-Gatell, al registrar hasta el pasado jueves 33 mil 526 decesos por Covid-19, que equivalen a 4.81 defunciones por millón de habitantes.

La tasa en EU es de 1.96; Italia, 0.26; Francia 0.23 y España 0.1. Chile (5.69), Panamá (5.69), Perú (5.5) y Brasil (4.91) tienen cifras superiores a México.

El mismo jueves México sumó 282 mil 283 casos, de los cuales 7 mil 280 se registraron ese día, siendo la cifra más alta de toda la pandemia, y que ubicó al país en el quinto lugar en nuevos casos registrados en un día a nivel mundial, por debajo de EU (50 mil 977), India (22 mil 144), Sudáfrica (12 mil 348) y Brasil (9 mil 867), de acuerdo al sitio worldometers.info/coronavirus, cuya información sirve de base a la Universidad de Oxford.

López-Gatell consideró que no tiene “ninguna utilidad decir cifra récord”, al ser cuestionado sobre los casos nuevos confirmados de Covid-19 reportados ese día.

“Hay que tener mucho cuidado con la interpretación numérica. Veo una y otra vez en los periódicos que habla de cifras récord, cifra récord, siempre hay una cifra récord cuando la tendencia es al alza y seguimos con una epidemia que, en la mayoría de las entidades federativas prácticamente, excepto en la Ciudad de México, sigue al alza”, dijo.

“No tiene ninguna utilidad decir cifra récord. La cifra récord de su edad es hoy, ayer tenía un día menos y yo también y todos también, un fenómeno que va aumentando siempre, siempre va a haber un récord al día siguiente, entonces tiene poca utilidad”.

En la conferencia sobre la pandemia también se dejó de abordar el tema de los casos estimados de Covid-19, que fueron presentados por primera vez el 8 de abril y que se hicieron públicos semanalmente durante alrededor de un mes.

En dichas estimaciones se admitió que para conocer el número real de casos de coronavirus que hay en el país se debían multiplicar por ocho los casos observados o reportados mediante el método “centinela” de vigilancia epidemiológica.

Es decir que cada caso confirmado representa a 12 personas más que tendrían Covid-19, pero no fueron a consulta, no presentaron síntomas en consulta, que su médico no identificó los signos de la enfermedad, entre otras razones.

De aplicar dicha estimación, hasta el jueves 9 de julio, en el país el número de infectados ascendería a 2 millones 258 mil 264 personas.

Artículo publicado el 12 de julio de 2020 en la edición 911 del semanario Ríodoce.