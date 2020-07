Debutan diputados con su primera sesión a distancia

“Pasaremos a la historia como la primera Legislatura que implementó está modalidad”, dijo orgullosa la presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix, al concluir la primera sesión virtual del Congreso del Estado de Sinaloa.

La sesión duró apenas dos horas, no contempló asuntos generales, ni fue escenario de ningún debate, En el debut en las sesiones virtuales acaso el reclamo de algunos diputados fue porque los micrófonos estaban cerrados cuando querían expresar el sentido de su voto en algunas de las cinco pensiones que se pusieron a consideración del Pleno.

Como en toda sesión de Zoom, no faltaron los imprevistos como la voz de un niño que se escuchó mientras los diputados estaban emitiendo su voto, lo que llevó a la presidente de la Mesa Directiva, a llamar la atención para que se cerrara el micrófono el legislador que tenía a un niño cerca.

También pudo escucharse la música que traía en su vehículo el diputado del PT, Eleno Flores Gámez, quien llamó la atención porque siguió la sesión mientras viajaba en carretera. Fue también audible, las asesorías fuera de cuadro que le daba algún joven millennial al diputado Florentino Vizcarra, para que desactivara el “mute” y pudiera usar el micrófono cuando le tocaba dar su voto.

La apertura del micrófono fue la molestia de varias diputados, el primero que manifestó su incomodidad fue el morenista Marco Antonio Zazueta, quien reclamó que desde el ensayo del viernes, los administradores que tenían a cargo la sesión de Zoom, no le abrieron el micrófono.

Desde el inicio, la presidenta de la Mesa Directiva explicó a los diputados que no existía un Reglamento para Sesiones Virtuales, por lo que habían elaborado desde algunos días antes los lineamientos mínimos que deberían seguirse. Ahí, se incluyó que los diputados deberían estar siempre visibles, los micrófonos estarían cerrados, y en caso de que se quisiera intervenir se haría la solicitud por la vía del chat que tiene la plataforma de Zoom.

Aunque no hubo interrupción de la sesión, se hizo también la advertencia que en caso de que algún diputado saliera por perder su conexión la sesión continuaría, en tanto que si la Mesa Directiva salía de la transmisión por problemas técnicas, la sesión se detendría hasta tener condiciones para la reconexión.

Se programaron lecturas de dictámenes de pensiones, y de iniciativas, entre ellas las relacionadas con reformas a la Ley de Gobierno Municipal para hacer posible las sesiones virtuales de los cabildos, así como el exhorto del Ayuntamiento de Angostura para que se legislara sobre el tema.



Los últimos preparativos técnicos para la sesión se intensificaron cuatro días antes para hacer posible la sesión virtual. Junto a los diputados de la Mesa Directiva se colocaron tres pantallas para poder interactuar con todos los legisladores que participarían en el Pleno. Y se hicieron los preparativos para que la sesión pudiese ser vista por las cuentas oficiales del Poder Legislativo en YouTube y Facebook,

Aunque no estaban obligados a asistir por tratarse de la primera sesión virtual, los diputados Francisco Mascareño Duarte, Apolinar García Carrera y Jesús Palestino Carrera, estuvieron presentes en el salón de sesiones. No quisieron tener contratiempos con la tecnología y prefirieron ocupar sus acostumbradas curules.

A las 11, la hora reglamentaria para iniciar la sesión, había solamente 25 diputados conectados a la reunión de Zoom que se había programado para realizar la primera sesión virtual del Congreso del Estado Ya en el pase de lista lograron sumarse un total de 36. Ausentes estuvieron los diputados Yeraldine Bonilla (Morena), quien pidió permiso, y los diputados Cecilia Covarrubias (Morena), Pedro Villegas Lobo (Morena) y Jorge Iván Villalobos (PAN).

Tras la clausura de la sesión la diputada fue postulada por el PES, Karla Montero, mostró a la cámara una cartulina para felicitar a la diputada presidenta, quien pidió a todos los legisladores que asistieran a la primera reunión virtual para que posaran para la foto que la Dirección de Vinculación Social tomaría. Terminó así el debut virtual de los diputados en la primera sesión remota del Pleno en el Congreso del Estado de Sinaloa.