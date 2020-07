Critican diputados licitación del gobierno estatal de elevadores para estadio de futbol

Pese a las acusaciones de diputados por la poca claridad del comodato ofrecido a particulares, el Gobierno del Estado lanzó una convocatoria para la instalación de elevadores en el estadio de fútbol de Mazatlán a petición de la Secretaría de Obras Públicas.

La convocatoria GES 17/2000 hecha pública a través de la plataforma de Compra-Net del gobierno estatal, detalla la licitación para el suministro e instalación de dos elevadores para 21 pasajeros cada uno, y otro de carga con capacidad de mil 600 kilogramos.

La presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, Yeraldine Bonilla, criticó que mientras que el gobierno estatal sigue gastado en un estadio para ser aprovechado para fines lucro de particulares, no se ha pagado las becas a deportistas de alto rendimiento ni a sus entrenadores.

“Sería una vergüenza que en medio de esta emergencia sanitaria se gastaran esos millones, pudiendo ayudar a los hospitales y pagar a los trabajadores de salud que tanto han exigido en el Congreso del Estado”, dijo la diputada al cuestionar el gasto en los elevadores del nuevo estadio.

La legisladora de Morena criticó además que el DIF haya convocado a una rodada de bicicleta para pedirle a los ciudadanos recursos para el personal médico, mientras que por otro lado el gobierno estatal destina presupuestos millonarios en inmuebles para el beneficio de particulares.

Por su parte Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, consideró que lo compra de los elevadores tiene que ver con que la Federación Nacional de Futbol todavía no autorizado el uso del estadio.

“Yo creo que andan desesperados, no hallan como decirle al empresario que no quieren pasar ese tema por el Congreso”, expresó.

Estimó que pensado mal pudiese estar pensando en que el equipo se meta a jugar sin el aval del Congreso, y que luego el empresario demande al Ejecutivo estatal por haber actuado de buena fe, mientras el gobierno, estatal entonces le tendrá que pagar millones de pesos a la empresa con recursos públicos, como pasó en el episodio en Culiacán en una controversia por espacio deportivo con el empresario Jimmy Ruiz.

“Si no hay una solicitud al Congreso es porque quieren hacer las cosas mal, eso no hay que ser ingenuos todos, si no lo han hecho así es que la intención de ellos lleva otra finalidad y fin de lucro, aparte que sabemos que el grupo Elektra está en quiebra, tiene que pagar más de 35 mil millones al SAT que históricamente no los había pagado.

Para ellos que le den un estadio con una inversión pública es una bocanada de oxígeno, además de que sería en asociación de particulares, cuya identidad se desconoce, aseguró.