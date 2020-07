José Martín Osuna Rodríguez es suspendido temporalmente como Síndico de Villa Unión

Por mayoría el Cabildo de Maprobó que José Martín Osuna Rodríguez fuera suspendido temporalmente como Síndico de Villa Unión, como parte del procedimiento administrativo de responsabilidad número OIC AS 93/2020, que lleva a cabo el Órgano Interno de Control.

Desde el 12 de mayo, Osuna Rodríguez denunció el primer intento del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, por destituirlo, solo por haberse manifestado a favor de la municipalización de Villa Unión, ubicado a 22 kilómetros hacia el sur de Mazatlán.

En esa fecha, pidió al Congreso del Estado que no permitieran al Gobierno de Mazatlán perpetrar lo que calificó como un “linchamiento político” contra su persona.

También solicita la solidaridad de los regidores de los diferentes signos políticos y otros actores políticos mazatlecos, para que no salgan con la suya los que pretenden un “golpe de Estado” a la Sindicatura de Villa Unión. Pero sus peticiones no tuvieron eco.

En la Sesión Extraordinaria número 21, José de Jesús Flores Segura, Secretario del Ayuntamiento, dijo que esta medida estará vigente hasta que la autoridad competente lo considere necesario, y que en este acatamiento el Gobierno Municipal no está actuando de manera parcial.

“El H. Ayuntamiento no está actuando unilateralmente en uso de sus facultades (…) sino en observancia de una resolución administrativa que contiene una medida cautelar provisional emitida por una autoridad fiscalizadora en contra el Síndico de Villa Unión, por considerarlo presuntamente responsable de actos realizados durante el desempeño de su cargo”, informó a través de un comunicado.

La propuesta presentada por el Alcalde Luis Guillermo Benitez Torres, para nombrar a Alonso Valenzuela Alatorre, como encargado de Despacho de esta Sindicatura, fue aprobada y rindió protesta para el cargo, poco antes de finalizar la sesión.