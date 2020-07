Intereses por levantar economía se antepone ante la situación de salud: PRD

Al hacer un llamado al gobierno estatal a informar con veracidad de la situación alarmante que vive la entidad por la pandemia de Covid-19, el diputado del PRD, Edgar González Zataraín, señaló que parece que los intereses por levantar la economía se anteponen ante la situación de salud que vive en Sinaloa.

Sostuvo que como un verdadero acto de justicia, sería poner orden como gobierno e informar con veracidad a la población de la situación tan alarmante que se vive en Sinaloa, para que se haga conciencia y la ciudadanía evite hacer concentraciones masivas que hoy en día se hacen y no se llenen los hospitales de contagiados.

González Zatarain reconoció que es bueno generar las condiciones para que la economía del Estado no se caiga, pero siempre hablando con la verdad, siempre poniendo a la población en situación de emergencia, como hoy no se está haciendo.

El diputado del PRD manifestó que como un verdadero acto de justicia y reconocimiento al personal médico que está al frente de la batalla en la primera línea, deben mejorar sus ingresos porque los “salarios de miseria” para la situación que están viviendo y los riesgos que están conllevando, es nada comparado con esa labor y ese beneficio que les están brindando a todos los sinaloenses.

Reconoció el extraordinario trabajo de los médicos sinaloenses, ante esta pandemia mundial, y demandó darle a ese personal médico que está en la primera línea de batalla, el material y el equipo necesario de manera permanente.

“Ese sería un verdadero acto de justicia. No hacerlo sería criminal”, expresó.

En manos del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud está el hecho de mejorar las condiciones laborales y salariales del personal médico y ese sería el mejor reconocimiento a su labor y que realmente jamás se les olvidaría, manifestó.