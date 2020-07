Reanudará Congreso actividad administrativa el 20 de julio

Será hasta el próximo 20 de julio, cuando el Congreso del Estado reanude su actividad administrativa, no así los trabajadores que se consideren población vulnerable, quienes seguirán en casa, acordó la Junta de Coordinación Política acordó.

El regreso al Poder Legislativo del personal será a la par de los poderes, Ejecutivo y Judicial, lo cual se hará respetando todas las medidas sanitarias para prevenir cualquier posible contagio del virus que provoca el Covid-19.

El Congreso seguirá trabajando con el Plan de Acción que aprobó el pasado 17 de marzo para salvaguardar la integridad de todo el personal, tanto interno como de las y los ciudadanos que acceden al recinto Legislativo.

Los trabajadores enfermos deberán permanecer en sus casas, para ello deberán avisar a su jefe inmediato en el entendido de que ante la emergencia sanitaria no será necesario presentar incapacidad médica.

Los trabajadores que sean mayores de 60 años o que padezcan una enfermedad crónica; y que sean más vulnerables a contagiarse, se les recomienda permanecer en su casa.

Las mujeres que se encuentren en periodo de embarazo, se les recomienda ausentarse de sus labores.

Se autoriza a las trabajadoras y trabajadores del Congreso que tengan hijos hasta los doce años de edad y no cuenten con quien dejarlos al cuidado, podrán ausentarse de sus labores.

Se mantendrá el protocolo interno que establece varias medidas de seguridad sanitaria, el cual se ha aplicado al pie de la letra desde el 17 de marzo, fecha en que se aprobó.

Entre estas medidas está la de mantener los filtros sanitarios en todos los accesos del Congreso, en las que, sin excepción se estará tomando la temperatura de las personas que ingresen, y se dispondrá de gel antibacterial.