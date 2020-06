Presume AMLO apoyo para 180 mil pescadores del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso esta mañana que son 180 mil pescadores, tanto del Pacífico como del Golfo a los que se les están entregando apoyos.

“Antes no se les apoyaba o se hacía a través de organizaciones, lo mismo que hemos venido aquí hablando y no les llegaba nada”, indicó.

López Obrador fue cuestionado en la conferencia mañanera, respecto a la inquietud que tienen pescadores de Guaymas, Sonora, por la renovación de sus concesiones y las condiciones en las que se ven obligados a trabajar, toda vez que muchos de ellos pasaron de ser patrones a empleados.

“Nada más les quiero recordar a los pescadores amigos, primos, hermanos de que ese apoyo que se está entregando estos días es para toda la familia, que aunque es poco debe de repartirse y que hay que llevarlo a la casa que no se quede en otros sitios”, dijo.

Los pescadores de ayudan mucho para que haya vedas “y que no se sobre explote el mar, los ríos, que no se termine con las especies, sea pescado, sea marisco y hay que apoyarlos”, agregó.

López Obrador explicó que ahora es directo el apoyo.

“Se hizo un censo por eso hablo de alrededor de 180 mil pescadores y tomamos en cuenta lo de los permisos: si son pescadores no van a tener ningún problema , no debe de haber favoritismo, influyentismo, corrupción en la entrega de los permisos, ya el coordinador de Pesca seguramente está tomando nota, el Secretario de Agricultura también y vamos a hacerles llegar este planteamiento. Si se vencen sus permisos, no va a haber problema para que los puedan renovar, se revisa para que no haya acaparamiento”, prometió.

Ahora todo está en revisión para que no haya monopolios, aclaró, para que no haya acaparamiento y se apoye a los más necesitados.