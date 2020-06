Ofrece el ‘Químico’ Benítez prestar el Estadio ‘Teodoro Mariscal’ a empresa para juegos de la LMP y Serie del Caribe

Luego de que en abril el Ayuntamiento de Mazatlán tomó posesión del Estadio de Beisbol ‘Teodoro Mariscal’, ahora lo ofrece de manera gratuita a la empresa “Espectáculos Costa del Pacífico” y a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, para que se lleven a cabo la temporada 20-21 de la Liga Mexicana del Pacífico y la Serie del Caribe 2021.

Según un comunicado de prensa emitido por la Comuna, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se reunió el pasado viernes con directivos de dicha empresa, “a quienes ratificó su apoyo total para que se realicen en el puerto ambos torneos de beisbol, a pesar de que el estadio municipal se encuentre en litigio”.

“…Como ellos tienen una fecha límite para que se haga lo de la Serie del Caribe, y es el jueves, yo les dije que con mucho gusto hago un convenio con ellos, hago un convenio con la Federación (CBPC), hago un convenio con la Liga (LMP), y se los presto sin cobrarles un peso, pero ya el siguiente año, si sigue siendo (el estadio) del Ayuntamiento, pues van a tener que pagar”, expresó.

El ‘Químico’ Benítez aseguró que su Gobierno no pretende afectar a los empresarios del beisbol, y que durante la reunión, éstos le solicitaron que les devuelva la concesión del estadio.

“No, yo no lo decido; lo decide el Cabildo, para empezar. Además, insisto, estamos en un proceso, no ha terminado; es lo mismo que todos los procesos, tienen un inicio, un fin, y estamos en medio”, se informó.-