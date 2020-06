Comerciantes del Centro de Culiacán piden apoyo al Fescate

Comerciantes del Centro Histórico de Culiacán y de diversas plazas comerciales solicitaron al Frente Estatal de Sinaloa contra las Altas Tarifas Eléctricas (FESCATE) que realice las gestiones necesarias para atender su problemática, principalmente pago de renta y recibos de energía eléctrica.

Los dirigentes estatales de los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI, que conforman este frente ofrecieron ser un puente de comunicación y negociación, y realizar todas las gestiones necesarias para atender sus demandas.

De igual manera, comentó que se les brindará toda la asesoría jurídica para que puedan tener algunos apoyos que están contempladas en las mismas leyes que le dan sustento a la actividad comercial.

Estos compromisos los hicieron Juan Carlos Estrada, Audómar Ahumada, Cristian Palacios y Jesús Valdés, dirigentes de los partidos e integrantes del FESCATE, durante la reunión que tuvieron la tarde de este viernes, con representantes de diversos sectores del comercio.

En sus intervenciones, los empresarios lamentaron que aun cuando ya casi tienen tres meses sin tener ningún ingreso, por tener los locales cerrados, no se les apoye ni se tome en cuenta que están haciendo esfuerzos para pagar el sueldo a sus empleados.

Quienes rentan locales en plazas comerciales, expusieron que en algunos casos les están cobrando la renta como si se estuviera trabajando, y en otros se les ofrece un descuento de apenas del 30 por ciento.

Adicionalmente a ello, comentaron que también tienen que estar pagando al IMSS, al SAT y a la CFE. Cómo quieren, lamentaron, que se pague todo sin trabajar, sin tener un ingreso.

Los empresarios solicitaron la intervención del Fescatel, dijeron, porque quieren seguir apostándole a la generación de empleos, a seguir trabajando como lo han venido haciendo.

Sin embargo, reiteraron que para hacerlo requieren de apoyos, y lamentaron que en los casi tres meses de tener cerrados sus negocios no les ha llegado ningún apoyo por parte del gobierno federal.

Pero el tema más delicado que enfrentan, dijeron, es el del pago de las rentas, pues como no han pagado estos últimos tres meses, no saben si cuando ya se autorice la reapertura de sus empresas podrán regresar y abrir sus locales o si los dueños simplemente no les permitirán seguir trabajando por falta de pago de la renta.

En el tema de los recibos de energía eléctrica, también solicitaron el apoyo del Fescate, pues aun cuando tienen sus locales cerrados, les han llegado cobros muy elevados.