Justifica López Obrador incidente con madres de desparecidos en Veracruz; ‘fue para mantener la sana distancia’

El presidente lamentó hoy el incidente ocurrido en Veracruz con madres de desaparecidos que pedían al hablar él y la no conseguirlo lo increparon refiriéndose a la atención que sí le dio a la mamá del Chapo durante su gira en Sinaloa.

“Ayer hubo en efecto este incidente porque no puedo, por la sana distancia exponerme ni exponerlos a ellos, lamento mucho que esto haya pasado” dijo.

Es muy incómoda entre otras cosas, esta situación de cuidado y de sana distancia, agregó en su conferencia matutina desde Tlaxcala.

“No podemos acercarnos mucho, no es recomendable, esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado ofreciendo disculpa de que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos”, expresó.

Sin embargo, se atiende a todos, acotó, y se respeta a todos.

López Obrador señaló a la prensa, “no todos desde luego, pero los voceros del conservadurismo, la prensa conservadora, está muy atenta de todo lo que hago”.

“Si bajo el vidrio por qué bajo el vidrio, si saludo, por qué saludo, si no saludo, por qué no saludo, todo”.

Eso seguramente salió en El Reforma, criticó, que es el boletín del conservadurismo en México y a lo mejor hasta en algún periódico extranjero porque están igual, muy molestos.

El presidente dijo que tiene que andar “brincando” obstáculos evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones porque están muy “encorajados” muy enojados, “entonces les vuelvo a decir, les vuelvo a llamar a la calma a qué se serenen los del periódico Reforma, y otros medios, y que entiendan que nosotros ganamos o triunfamos porque el pueblo nos dio su confianza para transformar a México, para acabar con la corrupción y que a los que ellos defienden, me refiero al Reforma, que defiende a grupos de intereses creados, y a otros medios de comunicación nacionales y extranjeros, pues que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás”.