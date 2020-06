Iniciativa Global lanza campaña para detectar y dar seguimiento a asesinatos violentos

La organización Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional lanzó este lunes una campaña para detectar y dar seguimiento a los asesinatos a nivel mundial denominada “Assassination Witness”.

La iniciativa que se dio a conocer junto con el libro Faces of Assassination: Bearing witness to the victims of organized crime (Los rostros del asesinato: testimonio de las victimas del crimen organizado) que conmemora a 50 víctimas del crimen organizado, integrará una base de datos de homicidios de alto impacto, que regularmente monitoreará y proveerá estimados sobre la magnitud de este tipo de asesinatos alrededor del mundo, “lo que permitirá el análisis de las tendencias y el desarrollo de respuestas apropiadas”.

La campaña internacional busca “aclarar la relación entre el crimen organizado y la violencia, así como las consecuencias a largo plazo de los asesinatos en todos los países”.

El libro presenta 50 perfiles de personas asesinadas por grupos criminales en 40 países y busca mostrar el “costo humano del crimen organizado y la manera en que la fuerza transformadora que estos individuos llevaron a sus comunidades e instituciones, pretende ser aplastada”.

“Los 50 perfiles, comisionados por la Iniciativa Global, muestran el trabajo de periodistas de todo el mundo que hablaron directamente con amigos y familiares de los fallecidos, para dar a sus historias un contexto local. La investigación desarrollada por la Iniciativa Global sugiere que cuando una comunidad atestigua, conmemora y recuerda el sacrificio hecho y la vida vivida por este tipo de valientes personajes, es más probable que suceda una transformación social más duradera. En este sentido, la campaña #AssassinationWitness busca poner y mantener estos crímenes en la conciencia colectiva al construir una base de datos global para identificar este tipo de crímenes de manera sistematizada”, señala.

“El crimen organizado, del cuál los asesinatos son sólo una de sus manifestaciones, es un fenómeno complicado de entender y difícil de definir e investigar”, dijo Mark Shaw, director de la Iniciativa Global. “Pedimos a la comunidad internacional entender al crimen organizado como una fuerza que se opone a la integridad, a la tenacidad y a los principios de aquellos que han hecho frente a la injusticia y la corrupción y que, por ello, han pagado el precio más alto”.

Iniciativa Global destaca que es difícil de establecer con precisión, el número de personas que en este siglo han sido asesinadas por grupos criminales en todo el mundo, siendo los principales blancos los defensores ambientales y activistas, y la mayoría de los periodistas asesinados mueren en el contexto del crimen organizado.

“De acuerdo a un estimado, entre 2002 y 2017, al menos mil 558 personas en 50 países, fueron asesinadas por proteger la tierra y el medio ambiente. En los últimos 20 años, 625 periodistas han sido asesinados por investigar el crimen y la corrupción”, indica.

“Con el lanzamiento del libro y la campaña, la Iniciativa Global hace un llamado a los actores internacionales, incluidos los grupos de la sociedad civil, a unir fuerzas y trabajar en una respuesta global contra este crimen”.

La nueva campaña y libro conmemorativo de la Iniciativa Global, Assassination Witness, forman parte de una de las

vertientes del trabajo de investigación de la organización, en la documentación de ambientes político-económicos que facilitan la acción del crimen organizado, las cambiantes dinámicas de las economías criminales, y el impacto del crimen y la corrupción en las instituciones democráticas.

Para conocer la campaña se puede consultar el sitio assassination.globalinitiative.net.