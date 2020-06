Sin respuestas sobre reapertura de comercios del Centro en Culiacán

Autoridades del Ayuntamiento de Culiacán, de cámaras del comercio y del Mercado Gustavo Garmendia sostuvieron una reunión virtual este día para tratar el tema de la reactivación comercial del centro de la ciudad, sin embargo aún no existe fecha para esto.

La reunión, encabezada por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, giró en torno a los protocolos y lineamientos de seguridad sanitaria para encarar la llamada nueva normalidad, sin embargo, a la pregunta sobre la reactivación del centro no tuvo respuesta.

“Estamos trabajando ahorita para ver en qué forma, ahí sí, muy gradualmente, seleccionar… por eso les pedí, Diego, no sé si ya enviaste la lista y les pedí también a otros comerciantes que no están organizados con CANACO que llevaran la lista con todos los negocios del Centro Histórico para valorar uno por uno cuáles están propiciando la concentración de gente en exceso y cuáles pudieran operar sin problema”, dijo el alcalde.

“Alguien dijo que no, que quien sabe para qué la quiera, bueno, pues no la lleven. Si no tienes confianza en darnos una lista que podemos obtener de otra manera pues no lo hagas, no quieres cooperar, nomás no me hagas manifestaciones porque entonces sí vamos a salir mal y lo digo con todo respeto”, añadió.

Dicha lista el titular de CANACO Culiacán, Diego Castro Blanco, señaló que ya se encuentra en presidencia por lo que se encuentran a la espera de una respuesta sobre las acciones a tomar luego de que ayer, comerciantes del centro y del mercado Garmendia se manifestaran por tercera ocasión en un lapso de una semana.

También participó el líder de locatarios del mercado Garmendia, Omar Figueroa, quien señaló que luego de la noticia de los casos surgidos al interior del establecimiento han tenido que soportar diversas situaciones que han ido desde la cuarentena y el cierre del lugar por 14 días a las bajas ventas que se han dado debido a la falta de confianza de la sociedad.

En ese sentido, Omar Figueroa se deslindó de los locatarios que hayan participado en la protesta de ayer, sin embargo varios sí se unieron a la marcha que partió del Garmendia al Ayuntamiento de Culiacán.

Durante su intervención, el alcalde señaló no estar dispuesto a recibir ese tipo de protestas a las que catalogó violentas luego de los disturbios generados el martes 2 de junio por parte de comerciantes ante la negativa de ser recibidos por personal de la comuna.

“Mal por qué, porque no podemos atender a quien viene con agresiones, con groserías y con altanerías. No estaba impuestos a esto, compañeros. La idea nuestra es de imponer orden, nada más. Con las consideraciones de vida, con los criterios debidos, con todo lo que sea necesario pero necesitamos el concurso de sociedad y gobierno”, dijo.

En la videoconferencia también participaron el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrara y Cairo, así como la secretaria de Desarrollo Económico, Berenice Mascareño; el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo; el director de Tránsito Municipal, Pánfilo Díaz, entre otros funcionarios.