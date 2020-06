Conapesca rebasada: Oceana México

Se quejan empresarios pesqueros por desatención del sector en medio de la crisis

Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana México señaló que es grave que no haya contacto entre representantes de organizaciones pesqueras y la autoridad pesquera.

“En una democracia eso es gravísimo, no hay canales institucionales para atender una problemática, es muy lamentable”, reiteró.

La pandemia por Covid-19 vino a demostrar que la cadena de suministro en la pesca está rota y es opaca, “no todo mundo tiene la historia completa, ni siquiera la autoridad pesquera, urge información sobre a dónde se está yendo el producto, a dónde se compra, cómo se comercializa”.

En conferencia virtual con los líderes pesqueros, José Jesús Camacho Osuna y Humberto Becerra Batista, de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop) y Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, respectivamente, mencionaron la necesidad de que haya cadena de frío para el producto y la trazabilidad para dar certeza a los consumidores, sobre todo la inocuidad en estos momentos.

Renata Terrazas indicó que se requiere una atención en diferentes dimensiones dada la diversidad y complejidad de la pesca.

“La pesca va más allá de Conapesca, Conapesca ha sido rebasada completamente sobre todo para quienes exportan y para quienes ven en la pesca una posibilidad de seguridad alimentaria; la Conapesca está muy por debajo de las facultades y responsabilidades que permitan alcanzar la construcción de las cadenas comerciales lograrlo”, sostuvo.

El canal para atender al sector debería ser la Conapesca, insistió, es desafortunado que no puedan ser escuchados, porque al final del día sería esta la que acerque información a Sader; entonces ‘saltárselos’ da a entender que son actores que no están desempeñando su función que es gestionar y tomar decisiones.

La desatención

“Desde hace seis meses, desde enero a la fecha, solicitando una reunión, antes de la pandemia, ya ahorita entendemos que no se puede, pero la pedimos virtual, y no ha sido posible por ningún medio”, lamentó José Jesús Camacho Osuna.

La petición es reunirse con el titular de la Conapesca, dijo, pero no solo no ha sido posible que los atienda, no se les informa por qué, menos una fecha en la que podrían ser escuchados.

Informó que de enero a la fecha este sector ha perdido alrededor de 100 millones de dólares porque sus principales mercados, Asia y Europa, cerraron la frontera a la entrada de producto mexicano como langosta, abulón, almeja y caracol.

“Estamos completamente ignorados, y tenemos la urgencia de ser escuchados y que diga algunas palabras de aliento a los compañeros para podérselas retransmitir, de qué piensa hacer él después de esta situación”, mencionó.

El sector pesquero atraviesa por crisis económicas que la pandemia por Covid-19 ha causado en todos, y Camacho Osuna coloca en la cima de las prioridades, el qué hacer, cuales son las acciones que Raúl Elenes plantea para ayudar a los pescadores a salir del hoyo.

El tema de la reducción del presupuesto, que de 3 mil 700 millones de pesos quedó en 700 millones, obliga a los pescadores a proponer al comisionado ser gestor ante los legisladores para que se asigne más y sean cubiertas necesidades como la inspección, vigilancia y ordenamiento pesquero.

Si Conapesca emprendiera una campaña para la distribución, venta y consumo de productos del mar, a precio accesible y de alto valor nutricional que ayudara a la población y al mismo tiempo a los pescadores, sería ideal como acciones inmediatas, agregó.

En enero Raúl Elenes era buscado para ver de qué manera iban a trabajar con el poco presupuesto que el gobierno federal les dejó, además de resolver solicitudes de concesiones pendientes en Sinaloa y Chiapas, dijo, y también los efectos de la pandemia en China que colapsó sus ventas y los puso en apuros ante el pago de impuestos.

“El único funcionario que se ha dignado a tener contacto con nosotros, el único de toda la Conapesca y todos los directores generales, es Cesar Julio Saucedo de Ordenamiento Pesquero, pero hay muchos temas que están en manos del comisionado y otros funcionarios”, expuso.

Con quien sí han podido acercarse es con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Víctor Villalobos, pero sin llegar a acuerdos.

“Ya ve que nadie, de los secretarios de estado, se atreven a tomar decisiones que no sean consultadas con él”, agregó.

Ahora, la intención es tener una cita con López Obrador para que los escuche.

La expectativa es que el presidente no solo esté enterado de la problemática por la que atraviesan, sino que vea en el sector la oportunidad de ayudar en estos momentos de crisis a la población.

Humberto Becerra Batista, presidente de la Canainpesca observó que el programa de Bienpesca que otorga 7 mil 200 en una sola exhibición y para todo el año, es insuficiente para los pescadores. “No cubre las necesidades del pescador, tanto en alimentación, el vestido la educación de sus hijos y todo lo que es estar bien (…) tenemos un grave problema de percepción de este gobierno”.

No se ve un final halagüeño para el sector porque la pandemia sientes un duro golpe sin embargo que el Gobierno Federal actualmente lo tiene abandonado y sin ningún apoyo, expuso.

“Yo creo que no están entendiendo y eso genera una alteración puede ser la paz social y en la economía de los diferentes estados costeros de la república”, agregó.

Artículo publicado el 07 de junio de 2020 en la edición 906 del semanario Ríodoce.