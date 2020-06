Préstamo de mil mdd al Banco de México, es operación de rutina’: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el préstamo de mil millones de dólares al Banco Mundial, solo “es una operación de rutina” y fue solicitado desde 2019.

“Lo cierto es que lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas, nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB”, refirió.

“Por eso estamos tomando alguna medidas, sobre de austeridad, estamos eficientando la administración, estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos, esto porque Hacienda va a concentrar fondos de los fideicomisos, al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico, inclusive va a aumentar el presupuesto destinado a la gente, al pueblo, a los más necesitados, a los pobres de 50 mil millones de pesos de lo que ya está autorizado, esto tiene que ver con los créditos que estamos entregando a las pequeñas empresas familiares, la rehabilitación de hospitales, equipamiento, contratación de médicos, enfermeras”, externó.

Se detalló que los recursos de este préstamo del Banco Mundial se destinarán a nueve acciones prioritarias, siendo la primera apoyar la liquidez del sector financiero y ampliar los servicios financieros para jóvenes y sectores generalmente fuera del sistema bancario.

Confirma que familia de Zoe Robledo también tienen Covid-19

López Obrador confirmó que tanto Zoe Robledo, director del IMSS y su familia están enfermos de Covid-19, pero sin “gravedad”.

“Lo cierto es que es un virus muy peligroso, es una pandemia que produce mucho dolor, mucho sufrimiento, yo aprovecho para enviar mi abrazo, mi pésame a familiares de quienes han perdido la vida en esta pandemia. y tenemos que seguirnos cuidando, seguir las recomendaciones, sobre todo lo de la sana distancia”.

Dijo que él está bien de salud, siguiendo las recomendaciones de los médicos.