Prenden fuego a policía e incendian patrullas durante protesta por crimen de Giovanni López (videos)

Esta tarde, cientos de personas salieron a las calles en el centro de Guadalajara, Jalisco, para protestar por el asesinato de Giovanni López, un albañil que falleció luego de ser detenido presuntamente por no usar cubrebocas.

Durante la manifestación fueron incendiadas patrullas de la policía local y un agente resultó con quemaduras.

Giovanni López, detenido el 4 de mayo, fue hallado muerto al día siguiente a causa de golpes, fue arrestado por una falta administrativa, según la fiscalía.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto cuando uno de los manifestantes roció gasolina y prendió fuego a un policía motorizado que se encontraba en el lugar, quien fue auxiliado por sus compañeros y por los propios participantes en la protesta.

En el Palacio de Gobierno se realizaron pintas, mientras adentro decenas de policías se resguardaron de la trifulca.

Aquí el video de la detención de Giovanni López.

Giovanni López,fue golpeado por policías de Jalisco por no portar cubrebocas, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, tenía un balazo en el pie, los policías lo mataron, se que no lo vas a compartir por que no es EU#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/dSUNjQLdtC

