Aplican triple multa a Junta de Agua Potable de Escuinapa por desatender solicitudes de información

Por no entregar información pública que fue requerida vía solicitudes ciudadanas, la Ceaip acordó imponer tres multas económicas a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa.

Los tres acuerdos de incumplimiento fueron aprobados por votación unánime del pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, los cuales ya fueron notificados a la parte recurrente, a la paramunicipal y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.

La información que no fue respondida en las tres solicitudes versa sobre copia de régimen tarifario para el cobro de agua; la segunda sobre monto de recursos invertidos para garantizar la seguridad de trabajadores de confianza y sindicalizados.

Una tercera falta de respuesta fue sobre los principales problemas de infraestructura y servicios que se presentan en la paramunicipal.

Cada una de las tres multas asciende a los 13 mil 32 pesos, lo que arroja la cantidad total de 39 mil 96 pesos, conforme a lo dispuesto a los artículos 193 y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

El monto equivale a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor es de 86.88 pesos cada una.

El marco normativo mandata a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo, a ejecutar el cobro o medida impuesta.

En expedientes integrados por Ceaip se detalla que la paramunicipal no cumplió con la entrega de información pública a respectivas solicitudes ciudadanas, las cuales se formularon desde 2018 y fueron resueltas en recursos de revisión presentados ante el órgano de transparencia.

En éstos Ceaip apercibió a la junta de agua potable y le ordenó que respondiera, acción que no acató y a la vez no presentó los informes de cumplimiento que le fueron requeridos.

Además de las medidas de apremio, el órgano garante ordena a la paramunicipal que haga entrega de la información.

De no cumplir con la respuesta, el procedimiento continúa y se le aplicarán multas más elevadas, hasta contestar la información requerida en las tres solicitudes.