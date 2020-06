Sesionan diputados con sana distancia, cubrebocas y gel antibacterial

Con cubrebocas, guantes y gel antibacterial, los diputados locales celebraron la sesión ordinaria de éste martes, tras dos meses de no haber realizado ninguna reunión del Pleno como medida sanitaria para el contagio por Covid-19.

El salón Constituyentes, ubicado en un área contigua al Salón de Plenos, fue habilitado como sede la reunión, para garantizar la sana distancia.

La mayoría de los legisladores llegaron con cubrebocas desde que bajos de sus vehículos, algunos incluso con guantes. A su arribo al salón Constituyentes, el coordinador del Grupo Parlamentario del PT, Mario Rafael González, reclamó al personal de acceso que les había prometido que les darían caretas faciales. De inmediato, la directora de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, Aída Inzunza Cázarez, ofreció proporcionarle los insumos de protección.

Tras el pequeño incidente, persona legislativo se instaló en el lobby del Salón Constituyentes para proporcionar a cada unos de los diputados un kit de protección que está integrado por una careta de protección facial, cubrebocas y un gel antibacterial.

En la nueva normalidad a la diputada Flor Isela Miranda le ganó la costumbre y estrechó la mano de un asistente, justo en la puerta del Salón Constituyentes. Ellas sin guantes, él con guantes y cubrebocas.

La disposición era exigente, entrarían solamente los legisladores. No había acceso para asistentes de los legisladores, que pese algunos manifestaron su contrariedad por no poder tener acceso para realizar una gestión, y calificaron entredientes al personal de acceso que era un asunto de discriminación.

Afuera también estaba Jesús Ramón Monreal, diputado local suplente de Ocadio García, quien era acompañado de un grupo cinco personas, quienes no tuvieron acceso al salón de Constituyentes para ser testigos de la toma de protesta como legislador en funciones.

El acceso peatonal, personal legislativo instaló un filtro sanitario para los trabajadores, público asistentes y medios de comunicación. Para acceder a las instalaciones se tomó temperatura corporal, se proporcionó a todos cubrecobas, gel antibacterial y guantes.

La sesión inició con la presencia de 33 de los 44 diputados que integran la Legislatura con 13 minutos de demora de la hora reglamentaria. Para la primera votación ya eran 38 diputados. Los ausentes fueron el diputado de Morena, Marco Zazueta Zazueta y del PAS, Angélica Díaz Quiñónez, quien presentó justificante.

En lugar de las efemérides, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, pronunció un discurso alusivo para reconocer el esfuerzo de los profesionales de la salud en la crisis sanitaria sin precedentes.

Expresó la solidaridad a las miles de personas que han perdido la vida en los últimos días.

Justificó que el Poder Legislativo había estado limitado por una normatividad no adecuada para éstos tiempos, por ello justo precisamente éste martes uno de los punto que se tratarían sería el poder sesionar a distancia.

Llamó a la unidad en los tiempos actuales, los cuales son muy diferentes en otros tiempos cuando las tormentas llegaban y se iban, pero en esta ocasión éste fenómeno cambiará a todos para siempre y deberemos de comprender que se requiere de una mancomunada solidaridad.