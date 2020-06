Regresan hoy diputados a una sesión ordinaria tras dos meses de suspensión

Con estrictas medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, el Congreso del Estado celebrará nuevamente hoy martes una sesión ordinaria del Pleno.

Desde hace dos meses, los diputados no se han reunido en una sesión, como parte del periodo ordinario de sesiones que marca la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

Como ocurrió en la pasada de sesión del 1 de abril, los legisladores no se reunirán en el auditorio de la sala de Plenos, sino acondicionarán el salón Constituyentes para cuidar que pueda lograrse la Sana Distancia. El personal de apoyo se reducirá al mínimo elemental, no habrá acceso al público ni a medios de comunicación. La sesión podrá ser transmitida, como en otras ocasiones en línea en las cuentas oficiales del Poder Legislativo.

De acuerdo con la orden del día que se prevé para este martes, la sesión arrancará con mensajes en honor al diputado Ocadio García Espinoza, fallecido recientemente. Posteriormente se tomará protesta a su diputado suplente, Jesús Monreal.

Les seguirá una lectura de dictamen para una reforma constitucional en materia de paridad de género, y se incluirá en la misma sesión una iniciativa de las diputadas de Morena, Graciela Domínguez Nava y Francisca Abeyó Jordá para realizar diversas reformas en materia de violencia política en razón de género.

La sesión también tiene agendada una iniciativa para aplazar tres meses la emisión de la convocatoria para el siguiente proceso electoral, para pasar de la primera quincena de septiembre a la primera de diciembre, lo que daría tiempo a la legislatura para incluir en la legislación electoral reformas en materia de representación de pueblos indígenas en los cabildos.

En el proyecto previo de la sesión de hoy se incluyó además las iniciativas de reformas constitucionales para hacer posible las sesiones virtuales del Congreso del Estado, presentadas por separado por la Junta de Coordinación Política y la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñonez junto con Víctor Antonio Corrales Burgueño.

En el último borrador de la orden del día se no incluyó las propuestas de reformas a la Ley de Gobierno Municipal para hacer posible reuniones virtuales de cabildo, propuesto por la diputada pasista.

Para acelerar el proceso, se tiene programado que en la misma sesión, se puedan votar las iniciativas presentadas, pero realizando hoy mismo un receso para que la las comisiones asignadas elaboren un dictamen, el cual será regresado al Pleno, el cual reanudaría la sesión.

Por no existir condiciones sanitarias, los diputados acordaron el pasado 1 de abril suspender las sesiones ordinarias como parte un protocolo que buscó proteger la salud y la vida de los legisladores, trabajadores y público que asiste a las instalaciones del Congreso del Estado.