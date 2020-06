Vive EU sexto día de protestas por muerte de Floyd; amplían toque de queda a 40 ciudades

Las protestas por la muerte de George Floyd se realizaron ayer domingo por sexto día consecutivo en casi todo el territorio estadounidense, e incluso en las cercanías de la Casa Blanca, en Washington, DC, en donde medios locales señalan que el presidente Donald Trump fue llevado por seguridad a un bunker el viernes.

Las manifestaciones, que comenzaron inicialmente en Minneapolis luego de que Floyd, un afroestadounidense de 46 años, muriera después de que un policía le presionara el cuello con la rodilla durante más de 8 minutos, se han extendido por más de 75 ciudades de toda la Unión Americana.

La noche del domingo, en medio de enfrentamientos entre los manifestantes con la policía, que les lanzó gas lacrimógeno y tras reportarse incendios en las cercanías, la Casa Blanca apagó casi totalmente sus luces, de acuerdo a la BBC.

The White House went dark, turning off almost all of its external lights, as protesters set fires nearby and thousands again defied curfews to demonstrate against police brutality. Smoke was seen rising near the Washington Monument. https://t.co/pmtsjrQp7l pic.twitter.com/0twHpsWjPk

— The New York Times (@nytimes) June 1, 2020