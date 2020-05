Municipio clausura cinco locales cerrados del mercado Zona 30

Este martes, el Ayuntamiento de Ahome aplicó la política de horca, cuchillo y bota a comerciantes del mercado Zona 30 y clausuró cinco locales que estaban cerrados.

La acción la capitaneó Aníbal Ibarra Estrada, Subdirector de Mercados en la comuna de Ahome, secundado por Inspección y Normatividad y Protección Civil, y resguardados por la Policía Municipal, este medio día de martes.

De acuerdo con los comerciantes, los comercios estaban cerrados cuando llegó el contingente y colocó pegatinas en las cortinas con la leyenda de “clausurado”. Sin embargo, ninguno de los locatarios recibió notificación del cierre forzado y en la estampa no figura folio algunos o expediente en desahogo.

Eva Segundo, una de las locatarias afectadas, dijo que no recibió notificación alguna de la clausura, pero el adhesivo fue colocado en la cortina de su negocio, que estaba cerrado.

Dijo que son dos meses en que no puede trabajar, y su familia ya acusa hambre.

El ayuntamiento no les ha proporcionado ninguna clase de apoyo, ni en despensas ni en dinero, por lo que su situación familiar es apremiante.

Gustavo Chaparro, otro locatario, dijo que la situación de muchos comerciantes del mercado es delicada porque fueron obligados a cerrar si tener otra opción de ingresos, además que la comuna aplica una política de miedo, garrote y amenaza, que poco a poco va cumpliendo contra disidentes.

Algunos de los afectados afirmaron que a los dirigentes del mercado se les permite abrir sus locales sin ser actividad esencial, lo que demuestra una mafia de poder.

Con el gobierno de Manuel Guillermo Chapman Moreno, los puestos en las calles proliferaron, el comercio informal creció mediante dádivas con inspectores de normatividad.