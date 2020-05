Por transparencia, funcionarios públicos deben documentar la pandemia

Aunque no exista una Ley de Archivos que regule en Sinaloa, debe darse la organización y conservación de los archivos públicos en relación a la pandemia de Covid-19, advirtió el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, Jaime Félix Pico.

En una videoconferencia organizada por la Ceaip denominada “Documentar la pandemia ¿Para qué?”, recordó que en México solo siete estados cuentan con ley de archivos y el plazo para su publicación es el próximo 15 de junio.

El especialista enfatizó en que no se debe correr el riesgo de acotarse la documentación de la pandemia dada la falta de normatividad y el efecto de la improvisación, por lo que los servidores públicos tienen que aprovechar la oportunidad hacer historia registrando los documentos de valor histórico.

Sin archivos públicos bien organizados, conservados y accesibles no es posible el cabal ejercicio de este derecho de la ciudadanía, expuso.

Por otro lado, abundó, los servidores públicos simularían fácilmente su obligación de rendir cuentas, pues ante la falta, parcial o total, de documentos de archivo organizados en expedientes por asunto y series documentales.

Recordó que en Sinaloa el Congreso del Estado ya cuenta con una iniciativa de Ley de Archivos que se estaría aprobando en las próximas semanas.

Una vez se apruebe el marco legal, deberá contarse con suficiente infraestructura física para conservar archivos, tecnología, sistemas institucionales de archivo fundados en los instrumentos de control y consulta archivística.