Anuncia España que la entrada de turismo extranjero será en julio

España reanudará en julio la entrada de turismo extranjero en condiciones de seguridad, anunció este sábado el presidente Pedro Sánchez.

“Habrá temporada turística este verano”, añadió en una rueda de prensa desde La Moncloa, en la que ha resaltado el “peso fundamental” de la hostelería y el turismo en la economía española, así como su “enorme prestigio internacional”, publicó el diario El País.

De esta forma, el Gobierno atiende el clamor del sector turístico, el de mayor peso en la economía española, y lanza un mensaje claro de confianza para recuperar a los visitantes extranjeros, tras las medidas restrictivas adoptadas, aún en vigor, como el establecimiento de una cuarentena de 14 días para los viajeros que vengan de otros países mientras dure el estado de alarma. Aerolíneas, hosteleros y, en general, todo el sector turístico habían alertado de que los grandes turoperadores extranjeros estaban mirando hacia otros países como Italia, Portugal o Grecia para retomar sus reservas este verano por la incertidumbre generada en España ante la falta de planes concretos de las autoridades para la desescalada.

El presidente no quiere que esa apertura de fronteras se produzca de forma prematura y masiva sin antes adoptar las necesarias garantías para evitar un rebrote de la pandemia por la importación de contagios desde el exterior, como ha ocurrido en China o en Corea del Sur.

“Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo porque llega a un destino seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local”, aseguró Sánchez, que precisó que el Gobierno trabaja sobre “orígenes y destinos seguros”.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo señalaron a El País que hay conversaciones para establecer corredores seguros entre países, especialmente con los que más turistas aportan (Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia). La base de los pactos serán los protocolos comunes de seguridad, con el fin de garantizar la libre circulación de viajeros con el menor riesgo de contagio posible y evitar cualquier medida unilateral como la cuarentena.

El presidente ha reivindicado el compromiso del Gobierno con el turismo con una declaración de intenciones que el sector turístico le estaba solicitando.

“Ha llegado el momento”, ha asegurado Sánchez. “Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano”, añadió en su intervención desde el palacio de la Moncloa, en la que destacó que España recibe cada año a más de 80 millones de visitantes.

“Los turistas extranjeros pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país”, sugirió.

“Garantizaremos que los turistas no correrán algún riesgo y no nos traerán ningún riesgo. No hay contraposición entre salud y negocios. El turismo español tendrá ahora dos nuevos sellos: sostenibilidad medioambiental y seguridad sanitaria”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo invitó a todos los establecimientos turísticos, a los bares y restaurantes, a los destinos de playa y de interior a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días.

También les ha pedido que estén listos “para acoger a los españoles que quieran disfrutar de estas vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía”, en un claro llamamiento para fomentar que los ciudadanos opten esta temporada por destinos nacionales para reactivar la economía y “aprovechen las maravillas de la oferta nacional”. “Muchos podrán hacerlo de finales de junio en adelante”, subrayó.

Este anuncio llega después de que esta semana se supiera que la actividad turística, que genera más del 12 por ciento del PIB en España, se quedó en abril reducida a cenizas por la crisis sanitaria.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones, los viajeros y los ingresos (tarifa media diaria e ingreso por habitación disponible) fueron cero en ese mes. También fue nulo el número de establecimientos abiertos, plazas ofertadas y habitaciones disponibles.

Sánchez admitió los “meses muy duros” que ha atravesado el turismo, pero también ha recordado que ha sido el sector más beneficiado por las líneas de crédito, de las que ha recibido 6.441 millones de euros.