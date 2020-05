El extraño vicio de prender fuego en la pensión de Grúas Culiacán

Solo en abril se produjeron 10 incendios

Se convirtió en un cementerio de vehículos. O en el infierno, según dice Bladimir. Al entrar al predio no existe modo de salir. Al menos así lo consignan decenas de usuarios, siete carpetas de investigación y 76 demandas en el Ayuntamiento de Culiacán. Y la pensión de Grúas Culiacán sigue sin dar respuesta.

El vehículo de Bladimir llegó al sitio en julio de 2019. Ha transcurrido casi un año y no le dieron más razón de él. Su queja llegó a la Fiscalía General del Estado y quedó integrada en una de las carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo.

Era un Volkswagen Vento que ese mismo 2019 adquirió. Trabajaba como Uber para ayudarse en los gastos como estudiante en el Tecnológico de Culiacán. Las deudas y problemas que le acarrearon el despojo de su carro lo orillaron a buscar un nuevo empleo.

“Pues ahí se quedó, no lo he visto ni por fuera, compa. Chance en una de esas es de los que se quemó todo a la chingada, pues; y pues ni pedo, qué le voy a hacer”.

En plena pandemia ahora reparte en una motocicleta. Conoce el oficio. “Y ni modo, compa, hay que jalar porque hay que comer”, dice.

El sitio fue clausurado el 24 de abril al no cumplir con las medidas mínimas de seguridad. Y desde enero de este año la orden al interior del Ayuntamiento fue no usar más la pensión de Grúas Culiacán. Salió de presidencia municipal y el mismo alcalde Jesús Estrada Ferreiro lo confirmó a este semanario.

“En primer término hay una especie de concesión o convenio con la pensión muy viejo y siempre ha habido irregularidades pero ningún presidente municipal quiso entrarle a resolver el problema porque, bueno, no sé la verdad el fondo cuál haya sido pero el caso es que estuvieron robándose vehículos, desmantelándolos, quemándolos y nadie ha hecho nada”.

El convenio al que hace alusión el alcalde data del 13 de diciembre de 2004, cuya vigencia es por 20 años. Consta de ocho páginas en donde se acuerdan los lineamientos de la concesión.

“Lo primero que hicimos fue ordenar que no se metiera ningún carro ahí porque en una forma nos sentimos hasta cómplices de seguir tolerando cosas de esas y que a la pobre gente le estén quitando su carro, robando su carro, desmantelando y todavía le cobran un dineral por concepto de pensión a un carro que no están cuidando”.

Tan sólo durante el mes de abril ocurrieron 10 incendios en el predio de Grúas Culiacán. Los daños materiales no han sido calculados en ninguno de los hechos, tampoco en los ocurridos en meses anteriores. El monto es desconocido.

Y las corporaciones de Bomberos ya se cansaron. Algunos elementos más que quejarse evidencian su temor a que algo más grave suceda en el sitio. Motores, aceites, gasolina, llantas, son ingredientes ideales para un incendio de grandes proporciones.

Además, ni la comuna ni la empresa han transparentado el censo de vehículos ahí resguardados. Es imposible realizar un cálculo al respecto. Sin embargo en la cláusula 12 del convenio establece que la empresa está facultada de efectuar “cobros de recuperación” con base al salario mínimo vigente diario en el estado. Para camiones y omnibuses es de un salario, para automóviles y camionetas del .60 y para motocicletas del .35 salarios mínimos.

El cálculo es hipotético. Sale del promedio de camiones, autos y motos cuyo cobro diario sería de .65 salarios mínimos aproximadamente, lo que corresponde a 80 pesos diarios. Si la pensión tiene mil vehículos el monto diario a cobrar sería de 80 mil pesos, y al mes 2 millones 402 mil 700 pesos.

Este es uno de los atropellos a usuarios afectados como Bladimir. Él dejó el futuro en manos de la autoridad.

“Nombre, compa, me cobraban un dineral por sacar mi carro y eso que ni lo pude ver, nomás me dieron largas: que no está el encargado, que vuelva a otra hora y así me traían en vueltas, nunca nadie me resolvió”.

Al respecto, el alcalde insiste en que si bien no han podido avanzar por la vía legal, sí se han tomado acciones.

“El convenio no existe para nosotros, ya se acabó. Simplemente no le metemos carros ahí porque no es seguro y ahí se acabó”.

—Yo puedo entonces afirmar que ese contrato, independientemente de que oficialmente no haya terminado, en la acción por parte de ustedes como Ayuntamiento sí ha terminado, ¿ningún carro más va ir a parar ahí?

—No quiero decir eso porque yo soy abogado, soy presidente municipal y lo que yo diga lo van a tomar como una defensa de por qué lo doy por terminado sin notificar y cosas de esas, y simplemente como no tenemos la seguridad de que se van a proteger los bienes que ahí se depositen, dejamos de depositar vehículos hasta que esto se regularice, y no creo que ya se regularice nunca porque hay muchas denuncias y yo no he visto hasta ahorita ninguna acción o castigo contra estas personas. Eso le corresponde a la Fiscalía”.

Sin embargo el contrato sigue vigente. Ni la defensa jurídica del Ayuntamiento ni nadie ha logrado revertir esa situación, y si bien ya se encuentran habilitados un par de predios sobre la Costerita, Grúas Culiacán terminaría su relación con la comuna hasta diciembre de 2024, según explicó Sandra Martos, Síndico Procuradora.

“Se ha estado trabajando en ello pero no es tan fácil, se ha estado buscando las formas, las estrategias para poder nosotros precisamente buscar que se termine este contrato pero no es sencillo porque es un tema delicado, es un tema donde intervienen cuestiones pues vamos a llamarlas difíciles, entonces lo que estamos haciendo es buscar las formas para que se pueda cerrar este contrato pero como este convenio está establecido de esta manera, hasta ahorita no hemos encontrado una forma para que se pueda concretar”.

Y mientras el tiempo transcurre, la comuna tiene demandas cuyos montos ascienden a 2 millones 60 mil 678 pesos de administraciones pasadas (Jesús Valdés y Antonio Castañeda) y de la actual por 1 millón 843 mil 441 pesos según datos de la sindicatura de procuración.

