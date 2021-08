Biden pide renuncia a alcalde Nueva York por denuncias de acoso sexual

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes 3 de agosto, que Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, “debe renunciar” tras los hallazgos de una investigación independiente, los cuales indican que acosó sexualmente a casi una docena de mujeres dentro y fuera de la administración estatal.

“Creo que debería renunciar”, dijo el mandatario estadounidense, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Sin embargo, tras el anuncio de la Fiscalía neoyorquina, el gobernador negó haberse comportado de forma inapropiada con sus asistentes.

“Nunca toqué a nadie inapropiadamente ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, dijo Cuomo en una conferencia de prensa.

“No es lo que soy, ni lo que he sido ni lo que jamás seré”, abundó el mandatario neoyorquino, quien aseguró, además, que “los hechos son muy diferentes de lo que ha sido retratado”.

En su respuesta grabada, Cuomo se disculpó con dos acusadoras: Charlotte Bennett, quien dijo que el mandatario le preguntó si estaba dispuesta a tener relaciones sexuales con un hombre mayor, después de que ella le confió que había sido víctima de agresión sexual, y una mujer a la que besó en un boda, un incidente reportado por el diario The New York Times.

El gobernador también emitió una respuesta por escrito de 85 páginas a la investigación independiente, misma que sólo tiene 26 cuartillas de texto, ya que la mayor parte del resto son decenas de fotos de él abrazando a la gente y otros políticos, informó el semanario Zeta.

La investigación que duró casi cinco meses, dirigida por dos abogados externos, que entrevistaron a 179 personas, concluyó que 11 mujeres que dijeron que Cuomo las había tocado de manera inapropiada, comentaron sobre su apariencia o hicieron comentarios sugerentes sobre su vida sexual, estaban diciendo la verdad.

La abogada experta en asuntos laborales Anne Clark y el ex fiscal general Joon Kim, dijeron que a su parecer las 11 denunciantes eran creíbles e indicaron que las denuncias fueron corroboradas en mayor o menor grado, por ejemplo, mediante testigos o mensajes de texto.

Entre los entrevistados había denunciantes, empleados anteriores y actuales de la gubernatura, policías y otros empleados estatales y funcionarios que interactuaron regularmente con el gobernador, sobre quien pesan múltiples pedidos de renuncia del político demócrata o el inicio de un proceso de destitución.

“Estas entrevistas y otras evidencias revelaron un panorama sumamente inquietante: el Gobernador Cuomo acosó sexualmente a empleadas actuales y anteriores, violando leyes estatales y federales”, declaró este mismo martes 3 de agosto, la fiscal general del estado, Letitia James, al anunciar los resultados de la pesquisa.

El gobernador infringió “leyes estatales y federales” al “acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados” entre 2013 y 2020, señaló la fiscal general neoyorquino, que citó a los investigadores independientes.

Según la averiguación, en por lo menos una ocasión Cuomo y sus subalternos intentaron tomar represalia contra una ex empleada que lo acusó de conducta indebida, además de que el gobernador neoyorquino también hostigó a mujeres ajenas a la Administración estatal.

La “cultura” de trabajo en la gubernatura neoyorquina estaba marcada “por el bullying, el miedo y la intimidación de un lado, y del otro por la normalización del flirteo frecuente y los comentarios basados en el género que hacía el gobernador”, lo que “creó las condiciones que permitieron persistir al acoso sexual y la represalia”.

“Estas mujeres valientes se atrevieron a desafiar al poder y, al hacerlo, expresaron su esperanza de que si bien el gobernador es una figura poderosa, la verdad lo es más”, afirmó Kim en conferencia de prensa, misma en la que James aseguró que la investigación no hubiera podido efectuarse sin “estas mujeres heroicas que alzaron su voz”.

La fiscal general neoyorquina dijo que la publicación del informe marcó el final de la participación de su oficina y mencionó que dependería de los fiscales y de la Legislatura estatal perseguir las consecuencias penales o políticas de las acciones del gobernador. La Asamblea de NY ya inició una investigación de juicio político.

James no quiso opinar sobre si Cuomo, quien ha manifestado la intención de reelegirse en el 2022, debería renunciar al cargo luego del informe, alegando que “esa es una decisión que le corresponden al propio gobernador” y reiteró que su oficina ni siquiera estaba levantado algún tipo de acusación penal contra él.

No obstante, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer reiteró su llamamiento anterior para que Cuomo renunciara. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que “claro que Andrew Cuomo no es apto para ocupar el cargo y ya no puede servir como gobernador […] Debe renunciar, y si continúa resistiendo y atacando a los investigadores que hicieron su trabajo, debe ser acusado de inmediato”.

ALGUNAS DE LAS DENUCIAS EN CONTRA DE CUOMO

A fines del año pasado, una empleada denunció que el gobernador le tocó un seno. Otra, Lindsey Boylan, denunció el 13 de diciembre del 2020, que Cuomo la besó en los labios en su oficina y “hacía hasta lo imposible para tocarme la espalda, los brazos o las piernas”.

Luego que Boylan presentó sus denuncias de que el mandatario neoyorquino la había acosado sexualmente “durante años, el Gobierno encabezado por Cuomo trató de desprestigiarla, al revelarle a periodistas que ella renunció luego que varios subalternos se quejaron de que la mujer supuestamente les gritaba y los maltrataba.

Boylan, de 36 años de edad, trabajó para la Administración de Cuomo de marzo del 2015 a octubre del 2018, primero como vicepresidenta ejecutiva de Empire State Development y luego como asesora en temas de desarrollo económico.

Asimismo, Cuomo acosó sexualmente a una agente de la policía estatal que es parte de su escolta. Según la denuncia, el Gobernador la acarició con la mano en el vientre y la espalda, la besó en la mejilla, además de que le pidió ayuda para buscar novia y le preguntó por qué no se ponía vestido.

El reporte incluye también una denuncia de una mujer empleada de una compañía de energía, según la cual Cuomo la tocó inapropiadamente, acariciando los dedos sobre las letras de su camisa mientras leía en voz alta el nombre de la compañía, para luego decirle: “Ahorita diré que encontré una araña en tu hombro”, acariciándola hasta los senos.