Rubén Rocha Moya participa en la Consulta Ciudadana

El gobernador electo Rubén Rocha Moya acudió a emitir su opinión en la Consulta Popular que se realiza este domingo.

Previo a emitir su opinión en la mesa receptora instalada en la colonia Las Quintas, de esta ciudad de Culiacán, dijo que dicho ejercicio es importante porque impulsa la participación ciudadana en temas que son trascendentes para el país.

“Se trata que a partir de ahora nos enseñemos que las cosas trascendentes deben preguntarse al pueblo, y esta es una manera .. esta es muy importante, más allá del tema que aquí nos ocupa, el hecho de sensibilizar para que participe, que exija incluso que se paren aquellas cosas que son trascendentes y que no deben de quedar en manos ni de un presidente, de un gobernador o de una cámara por más que sean órganos colegiados y nombrados por el pueblo, de todas maneras es muy importante que lo sancione el pueblo”, dijo.

Hizo un llamado a participar por el sí o no a la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, y que tiene que ver con llevar a juicio a ex presidentes.

Consideró que las personas que no acudan lo harán porque no comparte el tema o por la pandemia de COVID-19.

Las mesas receptoras estarán abiertas hasta las 18:00 horas.