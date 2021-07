Justifica AMLO liberación de Ovidio Guzmán, ‘tengo la conciencia tranquila’, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán en el llamado Culiacanazo en octubre de 2019, porque su política es pacifista y no quiso arriesgar al pueblo.

“Yo tomé la decisión, porque, no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia, y esto no se entiende y la autoritarios, fascistoides quieren resolver todo con el uso de la violencia y hay todavía quienes cuestionan, pues tengo mi consciencia tranquila”, afirmó.

Durante la conferencia mañanera de este viernes que se realizó en esta ciudad de Culiacán, el mandatario señaló que tenían un informe de que si detenían a Ovidio, hubieran muerto más de 200 personas.

“Cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento, y dije momento, y dije no”, puntualizó.

Ovidio Guzmán fue detenido el 17 de octubre de 2019 por elementos de la Sedena en un domicilio de esta ciudad, pero grupos de los Chapitos realizaron bloqueos, quema de vehículos y secuestraron a personal del ejército, para exigir su liberación.

Unas horas más tarde de su aprehensión, el hijo del Chapo fue liberado. En ese momento se dijo que la decisión la había tomado el gabinete de seguridad, pero más tarde López Obrador reconoció que él dio la orden.