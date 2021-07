Tunden Fox y Fernández de Cevallos a AMLO por sugerir salida de fiscal de Guanajuato

Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, excandidato a la presidencia y expresidente respectivamente, coincidieron en criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por sugerir al gobierno de Guanajuato despedir al fiscal.

A través de sus redes sociales, Fernández de Cevallos, criticó a López Obrador por las declaraciones que hizo este viernes en la conferencia mañanera en contra de los “malos resultados” en seguridad y justicia del fiscal general de Guanajuato; un estado gobernado por el PAN desde 1991.

Fernández de Cevallos señaló que si se tratara de evaluar los resultados, López Obrador nunca hubiera sido electo como presidente de la República, además lo llamó nuevamente “tartufo”, informó Reporte Índigo.

“El tartufo dijo que deben remover al fiscal de Guanajuato por sus malos resultados, que si fuera empresa privada ya lo hubieran despedido. En ese caso, a él nunca lo hubieran elegido”, escribió.

Cabe mencionar que, de enero a mayo de 2021, Guanajuato se ha posicionado como la entidad como la entidad con el mayor número de homicidios dolosos, al registrar mil 545, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fox se una a las críticas

A través de Twitter, el expresidente Vicente Fox, y quien también gobernó la entidad guanajuatense, criticó a AMLO y coincidió en que sus resultados tampoco son muy buenos.

“Si fuera gerente, ya lo hubiera corrido con esos resultados” Oye genio, ¿y ya viste tus resultados? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️https://t.co/LtD6HJqTId — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 16, 2021

¿Qué dijo AMLO en la mañanera?

El presidente señaló que deben renovarse las instituciones encargadas de garantizar la paz y la seguridad en Guanajuato como la Fiscalía General a cargo de Carlos Zamarripa, ya que tiene 12 años en el cargo pero no hay buenos resultados, si “fuese un gerente ya lo hubiesen corrido”.

“Es evidente que no hay buenos resultados en Guanajuato, es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios, lleva 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible, si fuese gerente de una empresa con esos resultados ya lo hubiesen corrido, hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como el de la seguridad pública”, expresó en la conferencia de prensa matutina.

Hizo un llamado respetuoso al gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez, para que actúe y tome decisiones ya que advirtió que un gobierno no puede estar secuestrado por sectas en donde los líderes tienen privilegios y mandan.