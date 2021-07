Protesta mujer policía ante Chapman; acusa al alcalde de relegar a las agentes

Una mujer policía, Dignora Valdez López, encaró al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno cuando lanzaba su discurso a un grupo de gendarmes en la víspera del Día del Policía.

El Presidente Municipal ya sentenciado en dos ocasiones por violencia de género por obstruir la labor de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benítes y que está por enfrentar la reapertura del juicio de amenazas presuntamente vertidas en contra de la misma funcionaria, ni se inmutó.

Peor aún, no se dignó en atender a la gendarme cuando esta le pidió unos minutos para manifestarle su inconformidad.

El caso ocurrió este martes en la calle Dos de Abril, frente a la sede de la policía municipal.

La protesta ocurrió cuando el alcalde iniciaba su discurso.

Dignora que había tomado asiento en la primera fila, se levantó, extendió dos cartulinas que llevaba y las pegó en el atril.

Chapman no respondió, pero sus allegados retiraron las cartulinas.

Valdez López protestaba por una serie de demandas no satisfechas, pero principalmente por la cerrazón de las políticas públicas para fomentar la participación de las mujeres policías en mayores responsabilidades operativas y administrativas.

Chapman Moreno ponderó los beneficios que dijo trajo a los policías su gobierno, pero redujo en al 7 por ciento el incremento salarial, que el año pasado había sido del 10 por ciento.