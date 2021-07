AMLO y el periodista Jorge Ramos discuten en la conferencia mañanera; el tema homicidios y muertes

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Jorge Ramos protagonizaron una discusión durante la conferencia mañanera de este lunes, luego que el comunicador lo cuestionara sobre los homicidios y los muertos durante su gobierno.

El periodista de Univisión cuestionó al mandatario sobre los más de 86 mil homicidios ocurridos desde que asumió la presidencia. López Obrador lo rechazó y dijo que tiene otros datos.

–Yo estuve aquí, en la mañanera de 2020, para preguntarle sobre la terrible ola de violencia en este país, y usted me dijo lo siguiente: “Este año va a haber resultados”. Después de un año hay resultados, pero muy negativos. Su Gobierno está camino a convertirse en el más violentos en la historia de México: más de 86 mil muertos desde que usted tomó posesión. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, siguen en aumento. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, no hay paz ni tranquilidad, señor Presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional, y ya lleva casi la mitad de su Gobierno y sigue culpando a otros presidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es si usted cree que su estrategia de “abrazos y no balazos” ha sido un fracaso, y si va a pedir ayuda.

–Pues fíjate que yo no coincido contigo, y fíjate que eso es lo bueno de la democracia, que no todos pensemos igual, con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos, y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas –respondió el Presidente–. Nosotros tenemos dificultad para reducir, como quisiéramos, el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución, desde que llegamos, si quieres marginal, del 3 por ciento.

–Pero es que lo ha mantenido hasta arriba. Es una de las peores cifras que ha habido –interrumpió Ramos.

–Ahora lo vemos. Esto es homicidio –mostró el Presidente mexicano un gráfico.

–Pero si se fija, lo ha estabilizado hasta arriba…

–Este punto es el más alto, esto es Peña. Ahí lo agarramos. La tendencia era esta, mira –insistió López Obrador.

–Lo que no puede decir es que tiene 100 muertos diarios y eso es un éxito.

–Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, que es un fruto prohibido que heredamos. No es que le esté echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, además es de domino público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia, y eso viene de tiempo atrás.

–Lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, no lo es. Le doy un dato más fácil: en diciembre de 2018, su primer mes, tuvo 2 mil 892 homicidios dolosos, y en mayo de 2021, el mes que acaba de pasar, tuvo 2 mil 963, no hay cambio.

–No coincidimos con eso, Jorge.

–Es que hay matanzas, 3 mil al mes…

–Sí, pero no igual. Ya no hay masacres en el país.

–Es que están los números. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Reynosa…

–Eso es un enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de Derechos Humanos –dijo el Presidente.

Jorge Ramos siguió:

–Mi argumento es que a usted lo eligen para resolver uno de los problemas del país, uno de los principales de la violencia y esa es ya su responsabilidad y no hay resultados.

–Cómo no. Sí hay. Respeto tu punto de vista pero no lo comparto.

–Son cifras de su propio Gobierno.

–Yo creo que te dieron mal las cifras. Yo tengo otros datos.

–Es que no me puede hablar de otros datos, porque salieron del Secretariado Ejecutivo.

–Acabo de informar el día primero, en el Informe que damos, que ha habido una disminución mínima, en el caso de homicidios, de 3 por ciento –dijo López Obrador–. Pero en el caso de robo de vehículo, que es un delito que se denuncia, tenemos una disminución del 40 por ciento. En secuestro, 40 por ciento menos, en robo en general, 26 por ciento menos. Me dices feminicidio, ¿sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio el homicidio de las mujeres? Cuando iniciamos el Gobierno.

Jorge Ramos cuestionó: Hubo cifras antes.

–Antes, sí, muy pocas, no se registraban. ahora hay más denuncia. Y, además, estamos reconociendo que ha habido incremento, pero debe tomarse en cuenta de que no ese consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en gobiernos anteriores. Vamos a seguir trabajando para garantizar la paz, la tranquilidad. No tenemos duda, Jorge…

