Asegura López Obrador que ‘hay materia’ en la consulta ciudadana para juzgar a expresidentes

En el balance de los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, “hay materia” a considerar en la consulta ciudadana del primero de agosto próximo para juzgarlos sí o no por “la ruina” heredada al país, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

El presidente señaló que hay tiempos oficiales, y “no les gusta que se hable de la consulta. Aquí nosotros vamos a estar hablando de la consulta y aprovecho para invitar a la gente a participar, en agosto, es el día primero de agosto, es un domingo”.

En la conferencia de esta mañana agregó: “fijé mi postura desde que tomé posesión, expresé: punto final, vamos hacia delante. Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete”.

En torno al Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que tiene suficiente capital para organizarla. “Ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad. El INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es el organismo electoral más costoso del mundo”.

La pregunta en la consulta será: “¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los ex presidentes? Sí o no.”, dijo el mandatario, de acuerdo a una publicación de La Jornada.

Los responsables de la ruina del país

De los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, cuestionó ¿por qué juzgarlos?, y él se respondió con un catálogo de hechos que provocaron “la ruina del país, que perdiera su posibilidad de desarrollo en los pasados 30 años, fue todo un periodo decadente”.

Así recordó al preguntar por qué juzgarlos: “¿a Salinas? Porque entregó todos los bienes de la nación a sus allegados. ¿Zedillo? Con el Fobaproa convirtió las deudas privadas en deuda pública. ¿Fox? Engañó al pueblo, se convirtió en un traidor a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Desató la violencia, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas, y se llevaron a cabo masacres. En dos años de Calderón, en enfrentamientos, más muertos que heridos o detenidos, y ¿Peña Nieto? Por los actos evidentes de corrupción”.

El mandatario reiteró su crítica a la clase media con afanes “fifís”, porque en ella las maestrías y doctorados son considerados títulos monárquicos y nobiliarios. Contrario a su idea de clase media solidaria, fraterna, no ladina y no aspiracionista. “Y tenemos que polemizar sobre esto, porque no podemos permitir que siga avanzando esta mancha negra de individualismo, de clasismo, de racismo”.

En el caso de Coyoacán, agregó, con Gabriel Quadri (hechura de Elba Esther Gordillo) por un tuit en el que expresó: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería un país de desarrollo medio y potencial emergente”.

Informó que antes del 6 de junio se le acercaron todos los partidos políticos para pedirle que interviniera contra candidatos en Nuevo León, Campeche y San Luis Potosí, y les respondió así: “no, porque no somos iguales. Y ya, que el fiscal (José Agustín Ortiz Pinchetti) resuelva. Nosotros no perseguimos a nadie. Nosotros vamos a hacer historia, nos interesa mucho quedarle bien al pueblo”.

También ordenó al secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, entregar un informe sobre la solicitud que hasta el momento de su muerte hizo el general Francisco Gallardo para ser reivindicado en la carrera de las armas.