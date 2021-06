Mario Zamora y la dirigencia del PRI estatal chocan y se separan

Impugna PRI elección de gobernador y de diputados

Era el fin de la jornada electoral y Mario Zamora Gastélum, candidato de la coalición “Va por Sinaloa”, dejaba apenas abierta la puerta para una impugnación. Dos semanas más tarde hace válida la opción pero deja fuera a la dirigencia estatal de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

“Ya ha salido el Instituto Estatal Electoral con el conteo rápido, respetamos completamente al Instituto Estatal Electoral, lo digo con la voz completa, respetamos a las instituciones democráticas de este país y respetamos el resultado que el Instituto ha dado”, dijo durante la media noche del 6 de junio tras las elecciones.

Sin embargo la realidad cambió. El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI comunicó que Mario Zamora impugnó la elección por medio de su equipo legal personal, según explicó la presidenta del partido Cinthia Valenzuela Langarica.

El anuncio lo hizo en rueda de prensa, de la cual giraron invitación de último momento.

“Como ustedes saben, el día de ayer se presentó una impugnación a la elección de gobernador, la cual fue elaborada por el equipo jurídico personal del ex candidato, hoy senador Mario Zamora y firmada por un abogado designado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)”, explicó Cinthia Valenzuela.

La decisión, según el CDE, fue de manera unilateral. No les fue consultada ni comunicada y se enteraron 24 horas después de que el recurso fue presentado ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) el cual, después de darle vista al proceso, lo remitiría al Tribunal Electoral del Estado (TEESIN) para su resolución.

Sin embargo, en los días previos, Zamora Gastélum se encargó de aparecer en medios nacionales, primero en una entrevista con el conductor Ciro Gómez Leyva y luego una entrevista al diario El Universal.

En ambos espacios el ex candidato y senador por el PRI externó que no pretendía ser un mal perdedor además de que resultaría difícil una demanda debido a la ausencia de abogados que tomaran el caso por lo delicado del mismo.

“En Sinaloa lo digo con la voz completa, ganó el miedo, y ahí está menos del 50 por ciento de los sinaloenses fueron a participar en esta votación; ojo, no estoy diciendo que el resultado pudo haber sido distinto, no, al contrario yo he regresado al Senado, ya estoy trabajando en lo que viene, le hemos dado la vuelta, yo creo que lo importante es dejar claro que aunque difícilmente se pueda documentar porque el miedo evita que la gente quiera documentarlo, a pesar de ello hoy la Fiscalía cuenta con 44 denuncias”, dijo Zamora a Ciro Gómez Leyva.

“El resultado es conocido por todos, pero puedo decir que nosotros hicimos una campaña alegre, franca y derecha. Sin embargo, hay que hablar de lo que está documentado, fue una jornada electoral complicada y violenta”, dijo Zamora a El Universal.

“El domingo 6 de junio por la noche, yo reconocí el PREP, que no favorecía mi candidatura, pero pedía con toda humildad que liberaran a nuestra gente; en ese momento teníamos contabilizadas veintitantas personas privadas de su libertad. Ya habían logrado su propósito, que era ganar; gracias a Dios los soltaron”, añadió.

Sin embargo, la impugnación llegó. Sin consultar ni al equipo de la coalición ni a la dirigencia estatal de su partido, Zamora Gastélum y su equipo aplicó el recurso que por Ley tenía como fecha límite el último minuto del jueves 17.

Ayer en rueda de prensa la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), con quien hicieron coalición, externaron que no había intención de impugnar la elección a la gubernatura, sobre todo partiendo de que se había ya reconocido el triunfo de Morena-PAS.

“Me tocó denunciarlo en su momento, así que ya a estas alturas lo que tenía que saberse, ya se supo y yo sí reitero: esta administración que está por entrar va a quedar marcada por ese estigma, por esa situación que se presentó y no lo pueden negar, porque ese es el tema, ¿no? Porque yo creo que lo más fácil es desde allá, desde el centro decir no pasó nada cuando aquí hay muchas familias agraviadas, muchas personas que sufrieron en carne propia esas situaciones dolorosas de ese día y eso no lo puede cambiar nadie, más allá de que se establezcan o no las denuncias formales que es algo muy difícil porque la gente no va a ir ante el Ministerio Público y ustedes lo saben y yo lo sé, por lo tanto es tan complejo que deja y lo tengo que decir, un sentimiento de impotencia”, dijo el dirigente blanquiazul Juan Carlos Estrada Vega.

Y sin embargo esta existió. Apenas horas después del evento que organizó el PAN en el Hotel San Marcos para anunciar que daban vuelta a la página, Zamora Gastélum impugna la elección.

Sobre el deslinde de la decisión de Mario Zamora y su impugnación, la dirigente estatal, Cinthia Valenzuela se limitó a responder que “fue una decisión unilateral”.

“Ya tenemos que darle vuelta a la página, la elección ya terminó, ya pasó, ya se entregaron las constancias… ya se reconoció que el resultado no nos favoreció a nosotros, tenemos que darle la vuelta a la página y continuar en lo que nos corresponde”, dijo.

CINTHIA VALENZUELA. “Ya hay que voltear la página…”

En entrevista telefónica Mario Zamora Gastélum explica que la impugnación efectivamente salió de las dirigencias nacionales de los partidos que integran la coalición “Va por México” y de la cual fue candidato a gobernador en Sinaloa.

“Fue algo que se hizo en consenso con los tres partidos políticos que me hicieron el honor de ser su candidato, yo, como ustedes saben, el propio día de la elección, el domingo por la noche, con toda claridad hice público que el conteo no iba en favor de nuestra candidatura, lo reconocía públicamente, incluso esa misma noche pedía con humildad que se regresara a las personas que habían sido privadas de su libertad ya que se había cumplido su objetivo, y agradezco que se regresaron, entiendo, todas con vida”, explicó.

—Durante este mediodía (del viernes 18) la dirigente estatal del PRI Cinthia Valenzuela dijo que esa decisión había sido unilateral y en la que ellos no habían sido tomados en cuenta ni notificados.

—Pues mira, no quisiera yo caer en dimes y diretes, respeto mucho sus comentarios pero nada más es cuestión de ver que la persona que vino del CEN así como firmó la impugnación que corresponde a la gubernatura, así también firmó la impugnación que corresponde a las diputaciones locales.

“Entonces pues respeto cada una de las declaraciones, la verdad es que yo como lo consigné en mis redes sociales he regresado al senado, estoy trabajando de lleno… ahorita tengo que decirlo, me he tomado algunos días, he estado regresando a mi casa, a Los Mochis, sacando unos pendientes de tiempo atrás por no haber podido estar acá, y he decidido pasar algunos días con mis hijos y con mi esposa”.

El senador por el PRI comentó que durante estos días ha estado en constante comunicación con los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; del PRD, Jesús Zambrano; y del PAN, Marko Cortés, y que la impugnación a la gubernatura fue en consenso con la coalición.

—¿Entonces la impugnación viene directamente del CEN del PRI en anuencia con las dirigencias nacionales del PAN y PRD?

—Sí, claro. Esa es la coalición y sigue vigente, no acaba únicamente con la elección… entonces insisto, yo le he dado la vuelta a la página, he vuelto al senado, lo he consignado en redes, yo como lo hice en el video lo reitero ahora, yo trabajaré todos los días que Dios me preste vida para ayudar a que a Sinaloa le vaya mejor siempre en esa posición y con esa disposición.

Finalmente el excandidato a la gubernatura explicó que no ha leído la impugnación aunque confía en que esta haya sido bien estructurada a través del equipo legal.

“Te debo de ser muy sincero, en lo personal no soy abogado y no he leído el documento. Me dijeron que me lo habían enviado sin embargo tuve que ir al dentista y anduve con algunos asuntos de ese tipo, no he leído el documento pero confío en que son argumentos que la coalición consideró y ya las instancias electorales correspondientes darán vista al respecto”.