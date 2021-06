Con Morena ‘ni a la esquina’: Osorio Chong

Ante los resultados adversos del PRI en el pasado proceso electoral, se debe hacer un análisis concienzudo y adoptar un profundo replanteamiento del partido, reconoció el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Pero tajantemente aclaró que con Morena “ni a la esquina”.

“Hoy no hay cabida. Hoy no hay posibilidad. Ellos están construyendo un país que es distinto al que nosotros queremos. Un país en el que se genera mayor desigualdad, mayor enfrentamiento en el que no conviven esos espacios.

“Pensamos diferente, muy diferente. Se requiere una política diferente. En muchos sectores pensamos muy diferente, entonces no podemos”, resaltó el coordinador de los senadores priistas, de acuerdo a una publicación de Reporte Índigo.

“Más allá de la acción de Morena con la propaganda diaria, más allá de la acción de Morena con los programas sociales, la manipulación que se hizo de muchos de estos, que se vieron en medios de comunicación, más allá de todo esto, tenemos que ver nuestra propia acción”, agregó el priista.

Se debe analizar cómo hacer una nueva dinámica del PRI en lo local. Una nueva exigencia a quienes obtienen un cargo popular, en la que verdaderamente cumplan con lo que la ciudadanía les exige, les pide, que son resultados.

En entrevista, comentó que, si bien en la Cámara de Diputados se registró un avance, “tenemos que reconocer que en lo local fue bastante adverso el no haber ganado en ninguna de las ocho gubernaturas en la que nosotros teníamos presencia”.

Aunque declinó responder si esa derrota amerita la renuncia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el senador se pronunció a favor de realizar una reunión para escuchar todas las voces del priismo nacional, claro, encabezada por el dirigente nacional del partido.

Hay que ver lo que espera el priismo en lo local, y de ahí poder hablar al respecto, indicó el legislador al precisar que las voces de los priistas no deben ser aisladas, sino del conjunto de la militancia, ni siquiera de quienes tenemos el encargo o los que lograron un encargo.

Al igual que la diputada priista, Dulce María Sauri, el senador dijo que el PRI no es un judas como para hacer alianza con Morena, ni siquiera llevar a cabo un periodo extraordinario durante el actual receso en el Congreso: “No queremos una agenda que en este momento quiera sacar adelante el Gobierno federal, sino las necesidades del país. Hay que esperar hasta septiembre cuando inicie el nuevo periodo”.