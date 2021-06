Recibe ‘Químico’ Benítez constancia de mayoría para el período 2021-2024

“Hoy vamos a lograr muchísimo más que la vez pasada, porque ahora ya sabemos cómo hacerlo”, dijo Luis Guillermo Benítez Torres, el “Químico”, al recibir la constancia de la mayoría, del Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, para integrar el Ayuntamiento Municipal del Periodo 2021-2024.

Sofía Solangel Soto Leyva, presidenta del CME de Mazatlán, entregó el documento a Benítez Torres, luego de la revisión y recuento de las actas electorales.

El alcalde reelecto se reintegró el miércoles 9 de junio a sus actividades, y la tarde del jueves 10 recibió la constancia de mayoría.

“El haber llegado de regreso a la presidencia, porque no he terminado el mandato constitucional, me da la oportunidad en este tiempo, sentar las bases de lo que viene, para que iniciando el primer minuto del nuevo tengamos todo listo para aterrizar”, dijo.

Aseguró que durante el tiempo que le queda de gobierno del periodo 2018-2021, realizará cambios en su gabinete para integrar un equipo mejor, para detonar a Mazatlán industrial, turística y comercialmente.