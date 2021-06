FGR reserva por 5 años acuerdo entre Alonso Ancira y Pemex

La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años el acuerdo reparatorio firmado en abril pasado con Alonso Ancira, en el que se compromete a devolver 216 millones de dólares del pago que recibió de Pemex cuando su empresa Altos Hornos de México (AHMSA) le vendió la planta de Agronitrogenados, una operación realizada en el sexenio pasado pero que fue cuestionada por las autoridades al considerar que la fábrica de fertilizantes era ‘chatarra’ y se adquirió a sobreprecio.

“La información es clasificada como reservada dado que su publicidad representa un posible riesgo para las estrategias de investigación, la persecución del delito, la seguridad de las víctimas y procuración de justicia”, expuso la FGR a una petición de Quinto Elemento Lab para saber cuáles fueron las obligaciones pactadas y los términos acordados.

La solicitud de información vía la Ley de Transparencia intentaba conocer los detalles acordados con Ancira: desde la modalidad en la que realizarán los depósitos, los plazos, los intereses y las garantías de pago, hasta las penalidades en caso de incumplimiento, así como el nombre y número de cuenta de la institución que recibirá los recursos y el destino que tendrán las aportaciones.

Según la respuesta de la FGR, la solicitud de los periodistas obedece a un interés personal: “El beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición, en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general”, señaló la Fiscalía al justificar su intención de mantener ocultos los detalles del acuerdo.

“Dado que se trata de una operación que involucra daño patrimonial al Estado, su contenido es relevante no solo para el gobierno o la Fiscalía, sino para 122 millones de mexicanos. El daño no es solo para Pemex sino para el contribuyente”, consideró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

El experto dijo que el acuerdo reparatorio debe ser público por tratarse de un caso relacionado con actos de corrupción y la FGR debería dar a conocer “cuando menos una versión testada o pública”. Quinto Elemento Lab ha interpuesto un recurso de revisión ante el INAI para obligar a que la Fiscalía revele el documento que negoció con Ancira.

La FGR no fue la única que se negó a revelar el convenio. La defensa legal de Ancira a cargo de negociar el acuerdo con Pemex también declinó entregar una copia del documento argumentando secrecía profesional, y ejecutivos de AHMSA no contestaron a múltiples peticiones para conocer el pacto. Portavoces y directivos de Pemex tampoco estuvieron disponibles para ofrecer detalles del acuerdo.

El juzgado donde se desahoga el proceso penal contra Ancira, por su parte, dijo no tener copia del acuerdo reparatorio firmado entre las partes. El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte confirmó a través de una petición de Transparencia que no puede entregar el texto íntegro del convenio porque no se encuentra dentro del expediente de la causa penal 211/2019, pese a que el acuerdo fue aprobado por el juez de control.

AHMSA vendió en 2014 la planta de Agronitrogenados a Pemex, en una operación valorada en 275 millones de dólares, pero los funcionarios de la administración lopezobradorista fincaron cargos contra Ancira, quien fue arrestado en España el año pasado. Extraditado y trasladado a la cárcel del Reclusorio Norte, permaneció en prisión hasta abril tras firmar el acuerdo con Pemex para devolver parte del dinero.

“Pemex ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares que tienen que entregar”, festejó López Obrador en su conferencia de prensa del 20 de abril. “Celebro que se haya llegado a este acuerdo, es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba; es la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes”.

Expertos y académicos coinciden en que la FGR debe dar a conocer los detalles del acuerdo. “Si la Fiscalía consideró satisfecho el interés de la sociedad a través de ese acuerdo reparatorio, es fundamental que la sociedad conozca en qué términos fue satisfecho nuestro derecho”, opinó la especialista en temas de transparencia de la UNAM, Gema Ayecac.

En entrevista con Quinto Elemento Lab, el abogado de Ancira, Antonio Franck, ofreció algunos detalles del acuerdo, aunque dijo que no podía entregar copia del documento por estar “sujeto a la secrecía profesional de la ley general de profesiones y de la Barra Mexicana de Abogados”.

Franck informó que la devolución del dinero la realizará directamente AHMSA y no el empresario. “La que vendió el activo fue Altos Hornos de México, no Alonso Ancira”, dijo. Habrá tres entregas, aunque no precisó el monto de las cantidades ni la tasa de interés. “Se va a pagar en tres pagos: en noviembre de este año, en noviembre de 2022 y en agosto de 2023”.

El abogado detalló que AHMSA dejó en garantía diversos activos, un fideicomiso de administración y títulos accionarios cuyo valor conjunto supera los 216 millones de dólares. “Si AHMSA se viera en la situación de no poder hacer frente al pago, pues hay garantías de las cuales Pemex puede echar mano para cubrir los pagos (…) son varios activos de la empresa, unos terrenos, unos equipos, son varias cosas, más las acciones de Grupo Acerero del Norte que es la compañía tenedora dueña de las acciones de AHMSA”, dijo.

Cuando el presidente López Obrador celebró el acuerdo con Ancira, dijo que los recursos devueltos se invertirían en las plantas de fertilizantes de Pemex, aunque cuatro meses antes había dicho otra cosa: que el dinero se aplicaría en el sector salud “para garantizar que la vacuna contra el Covid sea universal a todos y de manera gratuita”.

Franck dijo que el convenio reparatorio no estipula el uso que se hará del dinero. “Nuestra obligación es pagarle a Pemex, la obligación de AHMSA es pagarle a Pemex, lo que haga Pemex con sus recursos es problema de Pemex. El destino de los recursos a la familia Ancira no le interesa”.

Cuando AHMSA vendió la planta de fertilizantes a Pemex, el director de la petrolera era Emilio Lozoya Austin, quien también fue detenido en España y extraditado a México para enfrentar dos juicios sobre corrupción por los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y por los presuntos pagos ilegales que recibió de Alonso Ancira a cambio de la compra de la planta de fertilizantes.

“Eso es una cosa totalmente distinta, nosotros no tenemos nada que ver con el señor Lozoya. Esto es un arreglo de la familia Ancira con Pemex respecto a un procedimiento judicial en contra del señor Alonso Ancira”, dijo Franck.

El empresario ya abandonó suelo mexicano, según confirmó su abogado. “Hasta donde he hablado con él se encuentra bien, tiene su problema de salud como se manejó en los medios, él tiene un problema de diabetes y de hipertensión y se está cuidando”.