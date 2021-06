¿Cómo quedará la distribución de diputaciones de representación proporcional?

El maestro en Derecho Electoral, Jacinto Pérez Gerardo, anticipó que la distribución de las 16 diputaciones locales bajo el principio de representación proporcional quedará como sigue: PRI (8), PAN (2) ,PT (1), MC (1) y Morena (4).

En las estimaciones del expresidente del Consejo Estatal Electoral, el Partido Sinaloense no le correspondería ninguna diputación plurinominal porque con los ocho diputados que logró por mayoría , tendría una representación del 20 por ciento en la conformación de la nueva Legislatura, a pesar de haber registrado el 7.4681 por ciento de la votación.

Con apego a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, aunque el PAS tendría una sobrerepresentación del 12.5319 por ciento en la conformación de próxima Legislatura, no es posible realizar un ajuste, toda vez que las ocho diputaciones fueron logradas por la mayoría en las urnas, explicó.

Por no haber logrado el mínimo del tres por ciento de la votación total emitida para diputaciones, estimó que estarán fuera de la asignación de una diputación por la vía de representación proporcional los siguientes partidos : PES, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas , PRD, y Verde Ecologísta.

Las estimaciones de quien también fungió como secretario general del Congreso del Estado fueron hechas con base en los cálculos del 69.30 por ciento de las actas contabilizadas por el Programa de Resultados Preliminares.

Aunque el número de actas no se acerca a la totalidad, los resultados totales de la votación se considera que no puedan dar un vuelco total a los porcentajes obtenidos por los partidos políticos, pero los escenarios anticipados de la conformación del congreso no son oficiales, sino solamente un adelanto.

Aclaró que en su ejercicio sobre la distribución de diputaciones por representación plurinominal no incluyó los eventuales ajustes que se realicen para lograr la equidad de género en la integración del Congreso.

La asignación oficial bajo el principio de representación proporcional será dada a conocer por el Instituto Estatal Electoral el próximo domingo 13 de junio, al concluir el cómputo .

¿Quiénes se convertirían en diputados plurinominales?

MORENA:

1.- GLORIA URIAS VEGA

2.- JOSE MANUEL LUQUE ROJAS

3.- VERONICA GUADALUPE BATIZ ACOSTA

4.- PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO

PRI:

1.- CONCEPCION ZAZUETA CASTRO

2.- RICARDO MADRID PEREZ

3.- CINTHIA VALENZUELA LANGARICA

4.- SERGIO MARIO ARREDONDO SALAS

5.- DEYSI JUDITH AYALA VALENZUELA

6.- LUIS JAVIER DE LA ROCHA ZAZUETA

7.- GLORIA HIMELDA FELIX NIEBLA

8.- JOSE ELIAS MUÑOZ VEGA

PAN:

1.- GIOVANNA MORACHIS PAPERINI

2.- ADOLFO BELTRAN CORRALES

MOVIMIENTO CIUDADANO:

1.- CELIA JAUREGUI IBARRA

PT:

1.- MARÍA GUADALUPE CÁZARES GALLEGOS