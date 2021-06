Ciudadanos de Ahome tendrán el gobierno que merecen: Angie Valenzuela

Los habitantes de Ahome tendrán el gobierno que se merecen, enfatizó hoy Angelina Valenzuela Benites, candidata a alcaldesa por Fuerza por México, en Los Mochis.

Asevero que no impugnará la elección por los sucesos violentos ocurridos durante la jornada electoral de este domingo en la que grupos armados robaron urnas, boletas, intimidaron a electores, golpearon a funcionarios de casillas y a votantes, retuvieron a promotores e impidieron salir de sus domicilios a activistas.

“Si no decidieron bien o no pensaron, van a tener el gobierno que se merecen; si se les pagó, los llevaron, o no salieron, esa fue una decisión de los ahomenses; yo sí hice algo por mí Ahome, quise lo mejor para él, pero si los ciudadanos eligieron a otros, tendrán el gobierno que se merecen; ellos saben lo que hicieron”, dijo tras darle la vuelta a la página.

Afirmó que no piensa en más política porque no pondrá en riesgo a sus hijos, que los tuvo que sacar del estado por hechos que consideró amenazantes para ellos.

Valenzuela Benítes compitió para ser la primera alcaldesa electa de Ahome por el partido Fuerza por México obteniendo casi 4 mil 500 votos y fue superada por Miguel Ángel Camacho Sánchez, 5,402 (MC), José Domingo Vázquez Márquez 38,042 (PT), Marco Antonio Osuna Moreno, 39,255 (PRI-PAN-PRD) y Gerardo Vargas Landeros (Morena-PAS).