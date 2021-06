Declina candidata de Fuerza México en favor de Faustino Hernández

Luego de rumores en redes sociales esta mañana la candidata a la alcaldía de Culiacán de Fuerza por México, Siria Quiñonez, anunció que se baja de la contienda para sumarse a Faustino Hernández Álvarez, del PRI-PAN-PRD.

En conferencia de prensa la ahora ex candidata hizo el anuncio en el último día de campañas, luego de que el partido naciente le diera la oportunidad de encabezar el proyecto en la capital.

Por su parte, el candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Culiacán manifestó que con la adhesión de la candidata y empresaria se reafirma su convicción de que el triunfo es inminente este próximo domingo 6 de junio.

“Es para mí motivo de una enorme satisfacción, que el día de hoy Siria Quiñonez se sume al proyecto de rescatar a Culiacán del mal gobierno que ahora padecemos. Muchas gracias Siria, y vamos juntos a rescatar a Culiacán”, dijo.

“Si desde hace días vislumbramos ya el triunfo, con el respaldo de Siria Quiñonez, con su gran liderazgo, se reafirma nuestra convicción y certeza, de que vamos a ganar”, añadió.

La empresaria agradeció al partido Fuerza por México el otorgarle esta oportunidad, sin embargo a horas de que culminen las campañas y a cinco días de la elección deja la candidatura.

“Quiero decirles que no existe ningún tipo de problemática con el Partido Fuerza por México, yo cumplí en todo momento, sin embargo, he estado en comunicación y también en reuniones con el gremio empresarial, donde me han dicho que es importante que sumemos los esfuerzos para sacar adelante a Culiacán en el tema de reactivación económica”, dijo.

“Al hacer una revisión de los candidatos, de ver con quién podíamos jugar en equipo, de sumar, vimos que con el proyecto de Faustino Hernández compartimos el mismo sentimiento de ser un gobierno facilitador, de ser un gobierno que le dé mayor participación a las mujeres”, añadió.