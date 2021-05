Félix Salgado llama ‘rateros, corruptos y mafiosos’ a consejeros del INE

Félix Salgado Macedonio, excandidato a la gubernatura del estado de Guerrero, calificó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) “rateros, corruptos y mafiosos”.

Durante un evento de campaña política de su hija Evelyn Salgado Pineda, dijo que el INE le ha hecho llegar al menos tres notificaciones de demanda por los calificativos que ha usado contra los consejeros.

“No quieren que les diga mafiosos. No quieren que les diga corruptos (….) ayer me llegaron tres notificaciones de demandas por andar de boca suelta diciéndoles cosas que ofenden sus oídos ¡Bola de ratas! ¡Van a caer! Les vamos a ganar el próximo domingo 6 de junio”.

Así mismo, el excandidato a la gubernatura de Guerrero afirmó que las notificaciones que realiza el INE en su contra son “intrascendentes” y comentó que algunas han sido entregadas en su domicilio particular.

Además el excandidato de Morena aseguró que el INE tiene los ojos puestos en las elecciones del estado de Guerrero.

“Hay libertad de expresión, yo no soy candidato, yo puedo decir todo lo que quiera, además soy senador de la República…., que no les diga cosas feas, que no les diga rateros, que no les diga esas cosas porque les ofende a sus oídos castos”.