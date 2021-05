Andrea Meza, la mexicana que se llevó la corona de Miss Universo

Alma Andrea Meza Carmona, de 26 años de edad, ingeniera en software, fue la ganadora de la corona de la edición 69 del certamen de belleza Miss Universo.

La joven originaria de Chihuahua se convirtió en la tercera mexicana en ganar el certamen, que en esta ocasión se celebró en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Florida, Estados Unidos.

Andrea Meza fue electa entre las cinco mujeres más bellas del mundo en la ronda de semifinales, donde también calificó Brasil, Perú, India y República Dominicana.

En la edición 69 de Miss Universo participaron 74 candidatas, quienes se presentaron con una coreografía compuesta por algunos éxitos del rapero Pitbull, en la que lucieron vestidos tipo coctel con brillos y tonalidades llamativas como naranja, fucsia, verde y azul.

El pasado jueves y viernes se realizaron diversas pruebas, y de ahí se eligieron a las semifinalistas, y donde las participantes modelaron con traje de baño, vestido de gala y el traje típico de su país, donde la mexicana Andrea Meza portó un traje inspirado en el tradicional alebrije confeccionado por el diseñador oaxaqueño Avelino Roque Osorio.

Esta ocasión, se anunciaron a 21 semifinalistas en grupos de siete que pasarían a la primera ronda de trajes de baño, en la que figuraron las representantes de Colombia, Perú, Australia, Francia, Birmania, Jamaica, México, República Dominicana, Estados Unidos, Indonesia, Argentina, India, Curazao, Puerto Rico, Filipinas, Brasil, Gran Bretaña, Nicaragua, Tailandia, Costa Rica y Vietnam.

Después se eligió al top 10 para pasarela en traje de gala, para así llegar al top final donde las cinco finalistas de República Dominicana, India, Perú, Brasil y México se disputarían el privilegiado lugar.

Luego de haber superado las cuatro reñidas rondas, la ahora mujer más bella del mundo, confirmó la hipótesis de los expertos que pronosticaron que la ganadora del certamen, sería para una mujer latina.

El mensaje central del concurso de belleza fue buscar a una mujer líder y emprendedora para inspirar a otras y que hagan un cambio en la sociedad, además de que sea una fiel promotora de la inclusión bajo el lema mujeres Unidas, objetivo en común de la ganadora quien es una activista en defender los derechos de la mujer y la equidad de género.

En su mensaje Andrea Meza expresó: “Vivimos en una sociedad que cada vez esta más avanzada, y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tienen valor”.

También han ganado el certamen de Miss Universo, Lupita Jones, en 1991 y Ximena Navarrete, en 2010.